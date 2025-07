В ночь на 13 июля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Нэшвилл.

Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

MLS 2025. 13 июля

Интер Майами – Нэшвилл – 2:1

Голы: Месси, 17, 62 – Мухтар, 49

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Месси, 17 мин.

ГОЛ! 1:1 Мухтар, 49 мин.

Absolute dime from Andy Najar to set up Hany Mukhtar. On a platter. 🍽️ pic.twitter.com/rHNAezMexR — Major League Soccer (@MLS) July 13, 2025

ГОЛ! 2:1 Месси, 62 мин.