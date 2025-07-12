Интер Майами – Нэшвилл. Прогноз и анонс на матч MLS
Поединок состоится 13 июля в 02:45 по Киеву
13 июля на Чейз Стэдиум пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором Интер Майами встретится с Нэшвиллом.
Поединок начнется в 02:45 по киевскому времени.
Интер Майами
Команда в прошлом сезоне наконец-то показала достойный результат - более того, лучший изо всех участников регулярного чемпионата МЛС. Но в плей-офф сказалось отсутствие опыта, это при наличии таких ветеранов, как Месси и Луис Суарес. Даже с ними в составе в первом же раунде уступили Атланте Юнайтед.
Перед новым сезоном приехал во Флориду еще и Маскерано, уже в роли наставника. Вроде бы получается неплохо, но тоже рано или поздно была неудача. Так, в Кубке чемпионов КОНКАКАФ Ванкувер Уайткэпс обыграл фаворита в полуфинале. На клубном чемпионате мира удалось выйти из группы - но потом уступили 0:4 ПСЖ в первом же раунде плей-офф. Вернувшись в МЛС, сразу разгромили Монреаль. Потом с Революшн тоже победили, хотя было сложнее - закончили 2:1.
Нэшвилл
Клуб практически так же молод, как и его соперник. В МЛС он стартовал в 2020-м году. И сразу же получилось выйти в плей-офф - и этот результат повторили снова и снова, и параллельно в 2023-м году дошли до финала Кубка Лиги. И только прошлый сезон был уже откровенно провален. В 2024-м году набрали за 34 матчей 36 очков - это только 13-й результат на Востоке.
Несмотря на это, Би Джей Каллаган сохранил свой пост. И его подопечные показали достойный результат, быстро набрав обороты, и в основном выигрывая у своих последних противников. У всех последних четырех противников и вовсе победили, что позволило достичь второго места в текущей таблице своей конференции. В Открытом кубке США против Ди Си Юнайтед выдали зрелищные 5:2.
Статистика личных встреч
Интер Майами не проигрывает вот уже семь очных поединков кряду и закончил победами в трех крайних матчах.
Прогноз
Букмекерские конторы верят в очередную победу Месси и компании. Но при этом и соперник смотрится отлично, так что берем нейтральный вариант с тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,68).
02:45
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