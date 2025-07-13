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МЛС США
Интер Майами
13.07.2025 02:45 – FT 2 : 1
Нэшвилл
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Major League Soccer
13 июля 2025, 04:55 | Обновлено 13 июля 2025, 05:35
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Лео продолжает феерить: дубль Месси принес Интер Майами победу в матче MLS

Цапли одолели Нэшвилл со счетом 2:1, аргентинец забил по одному голу в каждом из таймов

13 июля 2025, 04:55 | Обновлено 13 июля 2025, 05:35
414
0
Лео продолжает феерить: дубль Месси принес Интер Майами победу в матче MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес и Лионель Месси

В ночь на 13 июля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Нэшвилл.

Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этом поединке оформил легендарный Лионель Месси. Вначале на 17-й минуте аргентинец положил гол со штрафного, а затем на 62-й перехватил пас голкипера и забил второй мяч. Месси сделал дубль в пятом матче MLS подряд.

Единственным, кто отличился в составе Нэшвилла, стал Хани Мухтар (49-я минута).

Месси в текущем сезоне американской лиги забил уже 16 голов и отдал семь ассистов в 15 поединках. Он делит первую строчку в списке лучших бомбардиров вместе с форвардом Нэшвилла Сэмом Сарриджом, который промолчал в игре против Интер Майами.

В составе цаплей в этой встрече также сыграли еще три экс-игрока Барселоны: Луис Суарес (был заменен на 82-й), Серхио Бускетс (отыграл весь поединок) и Жоржи Альба (отыграл весь поединок).

В LIVE-таблице Восточной конференции Интер Майами занимает пятое место с 38 очками после 19 матчей (три игры в запасе). У лидера Филадельфии Юнион 43 пункта после 22 встреч.

MLS 2025. 13 июля

Интер Майами – Нэшвилл – 2:1

Голы: Месси, 17, 62 – Мухтар, 49

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Хани Мухтар (Нэшвилл).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Интер Майами Нэшвилл (MLS) Луис Суарес Жорди Альба Серхио Бускетс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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