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  4. ВИДЕО. Месси забил низом со штрафного, пробив в угол, где стоял голкипер
Major League Soccer
13 июля 2025, 03:50 |
155
0

ВИДЕО. Месси забил низом со штрафного, пробив в угол, где стоял голкипер

Лионель оформил для Интер Майами минимальный гадикап после первого тайма с Нэшвиллом

13 июля 2025, 03:50 |
155
0
ВИДЕО. Месси забил низом со штрафного, пробив в угол, где стоял голкипер
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Ночью 13 июля проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Нэшвилл.

Коллективы играют на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Время начала встречи – 02:45 по Киеву.

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На 17-й минуте счет в противостоянии был открыт. Легендарный аргентинец Лионель Месси пожил гол со штрафного, пробив низом и поразив ворота соперника в нижний угол, где стоял голкипер.

Интер Майами минимально переигрывает Нэшвилл 1:0 после первого тайма. Лео проводит 15 поединок в текущем сезоне MLS. Он уже оформил 15 голов и шесть ассистов. Месси является вторым лучшим бомбардиром лиги после Сэма Сарриджа – форварда Нэшвилла (начал этот поединок с первых минут).

ВИДЕО. Месси забил низом со штрафного, пробив в угол, где стоял голкипер

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Нэшвилл (MLS) видео голов и обзор Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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