ВИДЕО. Месси забил низом со штрафного, пробив в угол, где стоял голкипер
Лионель оформил для Интер Майами минимальный гадикап после первого тайма с Нэшвиллом
Ночью 13 июля проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Нэшвилл.
Коллективы играют на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Время начала встречи – 02:45 по Киеву.
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На 17-й минуте счет в противостоянии был открыт. Легендарный аргентинец Лионель Месси пожил гол со штрафного, пробив низом и поразив ворота соперника в нижний угол, где стоял голкипер.
Интер Майами минимально переигрывает Нэшвилл 1:0 после первого тайма. Лео проводит 15 поединок в текущем сезоне MLS. Он уже оформил 15 голов и шесть ассистов. Месси является вторым лучшим бомбардиром лиги после Сэма Сарриджа – форварда Нэшвилла (начал этот поединок с первых минут).
ВИДЕО. Месси забил низом со штрафного, пробив в угол, где стоял голкипер
Messi 🤝 back of the net— Major League Soccer (@MLS) July 13, 2025
📺 #MLSSeasonPass, Apple TV+, or FS1: https://t.co/spaokP8mbY pic.twitter.com/9zh3sMsM3L
El mejor de todos los tiempos 🎯😮💨 #Messi pic.twitter.com/51pkfmbAVW— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 13, 2025
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