Ночью 13 июля проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Нэшвилл.

Коллективы играют на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Время начала встречи – 02:45 по Киеву.

На 17-й минуте счет в противостоянии был открыт. Легендарный аргентинец Лионель Месси пожил гол со штрафного, пробив низом и поразив ворота соперника в нижний угол, где стоял голкипер.

Интер Майами минимально переигрывает Нэшвилл 1:0 после первого тайма. Лео проводит 15 поединок в текущем сезоне MLS. Он уже оформил 15 голов и шесть ассистов. Месси является вторым лучшим бомбардиром лиги после Сэма Сарриджа – форварда Нэшвилла (начал этот поединок с первых минут).

ВИДЕО. Месси забил низом со штрафного, пробив в угол, где стоял голкипер

Messi 🤝 back of the net



