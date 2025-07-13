Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Голкипер оплошал. Месси оформил дубль в пятом матче MLS подряд
Major League Soccer
13 июля 2025, 04:26 | Обновлено 13 июля 2025, 04:27
59
0

ВИДЕО. Голкипер оплошал. Месси оформил дубль в пятом матче MLS подряд

Лионель забил второй гол для Интер Майми в игре против Нэшвилла на 62-й минуте

13 июля 2025, 04:26 | Обновлено 13 июля 2025, 04:27
59
0
ВИДЕО. Голкипер оплошал. Месси оформил дубль в пятом матче MLS подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Ночью 13 июля проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Нэшвилл.

Коллективы играют на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Время начала встречи – 02:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 62-й именитый Лионель Месси сделал счет 2:1 в пользу цаплей. Аргентинец перехватил передачу от голкипера, положил его на газон и поразил пустые ворота.

Месси оформил дубль в игре с Нэшвиллом. Свой первый мяч он забил на 17-й минуте со штрафного удара.

Лео сделал дубль в пятом матче MLS подряд. Ранее никому в американской лиге не удавалось забивать более двух мячей даже на протяжении четырех поединков.

ВИДЕО. Голкипер оплошал. Месси оформил дубль в пятом матче MLS подряд

По теме:
Интер Майами – Нэшвилл. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Месси забил низом со штрафного, пробив в угол, где стоял голкипер
АЕК Ларнака – Партизан – 1:0. Соперники Александрии. Видео гола и обзор
Интер Майами Лионель Месси Нэшвилл (MLS) видео голов и обзор Major League Soccer (MLS)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 12 июля 2025, 22:41 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

По понятной причине: Ливерпуль без презентации тайно вписал кипера в состав
Футбол | 13 июля 2025, 03:29 0
По понятной причине: Ливерпуль без презентации тайно вписал кипера в состав
По понятной причине: Ливерпуль без презентации тайно вписал кипера в состав

Ожидается, что Гиорги Мамардашвили дебютирует за команду в спарринге против Престона

Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Футбол | 12.07.2025, 08:55
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
Волейбол | 13.07.2025, 00:22
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
Футбол | 12.07.2025, 10:01
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
12.07.2025, 20:05
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
12.07.2025, 06:13 3
Футбол
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
11.07.2025, 09:36 2
Футбол
ФОТО. Усик и Дюбуа показали свою форму перед реваншем на Уэмбли
ФОТО. Усик и Дюбуа показали свою форму перед реваншем на Уэмбли
11.07.2025, 00:38
Бокс
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
11.07.2025, 07:42 1
Футбол
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
11.07.2025, 00:35 6
Бокс
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
12.07.2025, 19:10 83
Теннис
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
12.07.2025, 04:45 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем