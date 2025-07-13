ВИДЕО. Голкипер оплошал. Месси оформил дубль в пятом матче MLS подряд
Лионель забил второй гол для Интер Майми в игре против Нэшвилла на 62-й минуте
Ночью 13 июля проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Нэшвилл.
Коллективы играют на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Время начала встречи – 02:45 по Киеву.
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На 62-й именитый Лионель Месси сделал счет 2:1 в пользу цаплей. Аргентинец перехватил передачу от голкипера, положил его на газон и поразил пустые ворота.
Месси оформил дубль в игре с Нэшвиллом. Свой первый мяч он забил на 17-й минуте со штрафного удара.
Лео сделал дубль в пятом матче MLS подряд. Ранее никому в американской лиге не удавалось забивать более двух мячей даже на протяжении четырех поединков.
ВИДЕО. Голкипер оплошал. Месси оформил дубль в пятом матче MLS подряд
Messi steals it, Messi scores it.— Major League Soccer (@MLS) July 13, 2025
ANOTHER BRACE FOR LEO. FIVE STRAIGHT GAMES. pic.twitter.com/t9pXjpFsNx
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