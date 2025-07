Ночью 13 июля проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Нэшвилл.

Коллективы играют на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Время начала встречи – 02:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 62-й именитый Лионель Месси сделал счет 2:1 в пользу цаплей. Аргентинец перехватил передачу от голкипера, положил его на газон и поразил пустые ворота.

Месси оформил дубль в игре с Нэшвиллом. Свой первый мяч он забил на 17-й минуте со штрафного удара.

Лео сделал дубль в пятом матче MLS подряд. Ранее никому в американской лиге не удавалось забивать более двух мячей даже на протяжении четырех поединков.

ВИДЕО. Голкипер оплошал. Месси оформил дубль в пятом матче MLS подряд

Messi steals it, Messi scores it.



ANOTHER BRACE FOR LEO. FIVE STRAIGHT GAMES. pic.twitter.com/t9pXjpFsNx