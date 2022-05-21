Английская полиция расследует схватку Виейра с фанатами Эвертона
Французский тренер ударил одного из болельщиков
Полиция Англии начала расследовать инцидент, который случился после матча «Эвертон» - «Кристал Пэлас» (3:2).
Напомним, после игры болельщики «ирисок» выбежали на поле и начали радоваться тому факту, что команда точно теперь не вылетит из АПЛ. Один из фанатов «Эвертона» подбежал к тренеру «Пэлас» Патрику Вийера и начал его снимать и всячески провоцировать. Тренер не выдержал и ударил болельщика.
Полиция оценит поведение фанатов и тренера.
Patrick Vieira retaliates after being accosted by an Everton fan on the pitch after the game pic.twitter.com/g0HuTlpf7z— James Nalton (@JDNalton) May 19, 2022
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