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  4. Английская полиция расследует схватку Виейра с фанатами Эвертона
Англия
21 мая 2022, 08:40 |
234
0

Английская полиция расследует схватку Виейра с фанатами Эвертона

Французский тренер ударил одного из болельщиков

21 мая 2022, 08:40 |
234
0
Английская полиция расследует схватку Виейра с фанатами Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine

Полиция Англии начала расследовать инцидент, который случился после матча «Эвертон» - «Кристал Пэлас» (3:2).

Напомним, после игры болельщики «ирисок» выбежали на поле и начали радоваться тому факту, что команда точно теперь не вылетит из АПЛ. Один из фанатов «Эвертона» подбежал к тренеру «Пэлас» Патрику Вийера и начал его снимать и всячески провоцировать. Тренер не выдержал и ударил болельщика.

Полиция оценит поведение фанатов и тренера.

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Эвертон Кристал Пэлас Патрик Виейра чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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Источник Sport.ua
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