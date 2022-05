Английская полиция расследует схватку Виейра с фанатами Эвертона

Полиция Англии начала расследовать инцидент, который случился после матча «Эвертон» - «Кристал Пэлас» (3:2).

Напомним, после игры болельщики «ирисок» выбежали на поле и начали радоваться тому факту, что команда точно теперь не вылетит из АПЛ. Один из фанатов «Эвертона» подбежал к тренеру «Пэлас» Патрику Вийера и начал его снимать и всячески провоцировать. Тренер не выдержал и ударил болельщика.

Полиция оценит поведение фанатов и тренера.

Patrick Vieira retaliates after being accosted by an Everton fan on the pitch after the game pic.twitter.com/g0HuTlpf7z