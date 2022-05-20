Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Виейра ударил фаната Эвертона после поражения
Англия
20 мая 2022, 10:45 |
1397
4

ВИДЕО. Виейра ударил фаната Эвертона после поражения

Болельщик долго провоцировал тренера «Кристал Пэлас», за что получил поджопник

20 мая 2022, 10:45 |
1397
4
ВИДЕО. Виейра ударил фаната Эвертона после поражения
Getty Images/Global Images Ukraine

«Кристал Пэлас» уступил «Эвертону» в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:3. 

После матча с главным тренером «Пэлас» Патриком Виейра случился инцидент. Лондонцы лидировали со счетом 2:0, но в итоге уступили. Фанаты «ирисок» массово выбежали на поле, радуясь тому, что команда забронировала себе место в АПЛ.

Уходя из поля Виейра столкнулся с болельщиками «Эвертона». Один из фанов долго провоцировал тренера, француз не выдержал и ударил соперника. Другие болельщики обступили Виейра, но масштабной драки удалось избежать.

По теме:
Астон Вилла – Бернли – 1:1. Видео голов и обзор матча
Челси – Лестер – 1:1. Синие – в тройке АПЛ. Видео голов и обзор матча
Эвертон – Кристал Пэлас – 3:2. Ириски празднуют! Видео голов и обзор матча
Эвертон Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Патрик Виейра
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арестович объяснил, почему военное положение продлевают сразу на 90 дней
Война | 19 мая 2022, 16:29 0
Арестович объяснил, почему военное положение продлевают сразу на 90 дней
Арестович объяснил, почему военное положение продлевают сразу на 90 дней

Быстрого завершения войны ждать не нужно

Луческу одобрил решение Лацио купить у Шахтера Маркоса Антонио
Футбол | 20 мая 2022, 10:39 0
Луческу одобрил решение Лацио купить у Шахтера Маркоса Антонио
Луческу одобрил решение Лацио купить у Шахтера Маркоса Антонио

Румынский коуч считает, что бразилец поможет усилить римскую команду

Александр АЛИЕВ: «Я служу не в теробороне, а уже в ВСУ»
Футбол | 20.05.2022, 01:58
Александр АЛИЕВ: «Я служу не в теробороне, а уже в ВСУ»
Александр АЛИЕВ: «Я служу не в теробороне, а уже в ВСУ»
Эвертон остался в АПЛ, Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Футбол | 20.05.2022, 05:50
Эвертон остался в АПЛ, Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Эвертон остался в АПЛ, Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уже начал смотреть футбол и свой любимый Реал Мадрид»
Футбол | 20.05.2022, 10:19
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уже начал смотреть футбол и свой любимый Реал Мадрид»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уже начал смотреть футбол и свой любимый Реал Мадрид»
Новини партнерів
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
maverik
Таких підора..в треба не пускати на стадион як цей фан недоумок.
Ответить
+4
KIPR ALECS
надо было как кантона вье.ать тому уёбку
Ответить
+3
0665826283
Треба було так пере....ть , щоб більше не встава !
Ответить
0
Crimea
Знущатись над вже переможеним супротивником це ганьба! Я думав на це здатна тільки компанія Хабіба
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Помешал Айнтрахт. Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Помешал Айнтрахт. Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
19.05.2022, 08:35 30
Футбол
Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами
Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами
19.05.2022, 13:06
Футбол
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
18.05.2022, 20:58 5
Теннис
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
19.05.2022, 23:58 1
Хоккей
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
19.05.2022, 23:42 5
Футбол
ВИДЕО. Куда прыгать будем? Радиоперехват со сбитого Су-34 под Купянском
ВИДЕО. Куда прыгать будем? Радиоперехват со сбитого Су-34 под Купянском
19.05.2022, 11:52 1
Война
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
18.05.2022, 19:14 4
Футбол
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
20.05.2022, 07:12 1
Киберспорт
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем