ВИДЕО. Виейра ударил фаната Эвертона после поражения
Болельщик долго провоцировал тренера «Кристал Пэлас», за что получил поджопник
«Кристал Пэлас» уступил «Эвертону» в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:3.
После матча с главным тренером «Пэлас» Патриком Виейра случился инцидент. Лондонцы лидировали со счетом 2:0, но в итоге уступили. Фанаты «ирисок» массово выбежали на поле, радуясь тому, что команда забронировала себе место в АПЛ.
Уходя из поля Виейра столкнулся с болельщиками «Эвертона». Один из фанов долго провоцировал тренера, француз не выдержал и ударил соперника. Другие болельщики обступили Виейра, но масштабной драки удалось избежать.
Patrick Vieira retaliates after being accosted by an Everton fan on the pitch after the game pic.twitter.com/g0HuTlpf7z— James Nalton (@JDNalton) May 19, 2022
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