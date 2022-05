ВИДЕО. Виейра ударил фаната Эвертона после поражения

«Кристал Пэлас» уступил «Эвертону» в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:3.

После матча с главным тренером «Пэлас» Патриком Виейра случился инцидент. Лондонцы лидировали со счетом 2:0, но в итоге уступили. Фанаты «ирисок» массово выбежали на поле, радуясь тому, что команда забронировала себе место в АПЛ.

Уходя из поля Виейра столкнулся с болельщиками «Эвертона». Один из фанов долго провоцировал тренера, француз не выдержал и ударил соперника. Другие болельщики обступили Виейра, но масштабной драки удалось избежать.

Patrick Vieira retaliates after being accosted by an Everton fan on the pitch after the game pic.twitter.com/g0HuTlpf7z