Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ

19 мая состоялся перенесенный поединок 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Команде Фрэнка Лэмпарда позарез нужно было выиграть, чтобы сохранить прописку в элите на следующий сезон.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе «ирисок» и провел на поле весь матч. Украинец неудачно действовал в защите в первом тайме. «Ириски» пропустили два гола от «Кристал Пэлас», но во второй половине игры сумели забить три мяча в ответ!

«Эвертон» сделал большой камбэк, выиграл матч (3:2) и гарантировал себе сохранение прописки в АПЛ на следующий сезон.

Помимо «Уотфорда» и «Норвича», которые уже вылетели, еще одним неудачником сезона станет «Лидс» или «Бернли».

АПЛ. 33-й тур

Эвертон – Кристал Пэлас – 3:2

Голы: Мойзе Кин, 54, Ришарлисон, 75, Кальверт-Льюин, 85 – Матета, 21, Айю, 36.

Эвертон: Пикфорд, Холгейт, Кин, Миколенко, Коулман, Дукуре, Андре Гомеш (Алли, 46), Ришарлисон (Кенни, 90+1), Калверт-Льюин, Ивоби, Гордон (Грей, 61).

Кристал Пэлас: Батленд, Митчелл, Гехи, Андерсен, Клайн, Эзе, Хьюз (Миливоевич, 57), Шлупп (Галлахер, 74), Айю, Заа, Матета (Бентеке, 81).

Предупреждения: Кин, 67, Дукуре, 82 – Хьюз, 32, Айю, 34, Заа, 69.

Судья: Тэйлор (Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine