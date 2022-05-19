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  4. Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
Чемпионат Англии
Эвертон
19.05.2022, FT 3 : 2
Кристал Пэлас
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Англия
19 мая 2022, 23:42 | Обновлено 19 мая 2022, 23:57
2911
5

Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ

«Ириски» пропустили 2 гола от «Кристал Пэлас», но затем сумели забить 3 мяча

19 мая 2022, 23:42 | Обновлено 19 мая 2022, 23:57
2911
5
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

19 мая состоялся перенесенный поединок 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Команде Фрэнка Лэмпарда позарез нужно было выиграть, чтобы сохранить прописку в элите на следующий сезон.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе «ирисок» и провел на поле весь матч. Украинец неудачно действовал в защите в первом тайме. «Ириски» пропустили два гола от «Кристал Пэлас», но во второй половине игры сумели забить три мяча в ответ!

«Эвертон» сделал большой камбэк, выиграл матч (3:2) и гарантировал себе сохранение прописки в АПЛ на следующий сезон.

Помимо «Уотфорда» и «Норвича», которые уже вылетели, еще одним неудачником сезона станет «Лидс» или «Бернли».

АПЛ. 33-й тур

Эвертон – Кристал Пэлас – 3:2

Голы: Мойзе Кин, 54, Ришарлисон, 75, Кальверт-Льюин, 85 – Матета, 21, Айю, 36.

Эвертон: Пикфорд, Холгейт, Кин, Миколенко, Коулман, Дукуре, Андре Гомеш (Алли, 46), Ришарлисон (Кенни, 90+1), Калверт-Льюин, Ивоби, Гордон (Грей, 61).

Кристал Пэлас: Батленд, Митчелл, Гехи, Андерсен, Клайн, Эзе, Хьюз (Миливоевич, 57), Шлупп (Галлахер, 74), Айю, Заа, Матета (Бентеке, 81).

Предупреждения: Кин, 67, Дукуре, 82 – Хьюз, 32, Айю, 34, Заа, 69.

Судья: Тэйлор (Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Tasha19
Евертон спочатку створили собі проблеми, потім героїчно їх виправили))) Не найкращий матч Миколенка стосовно гри в обороні, таке враження наче трохи перехвилювався. 
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+2
Hg
Договорняк
Вот 75 раз после 0:2 в первом тайме не выигрывали. А сегодня бац и есть
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+1
Nordenus
Матч просто агонь!!!
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+1
Андрей Попов
Майкл Кин гол забил, а не Мойзе.
..
Ответить
0
Cherevik22
На договорняк схоже. Ну дуже вже піарили цей матч коментатори. Та і Пелас в 1 таймі і Пелас в 2 - дві різні команди! 
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0
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