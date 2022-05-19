Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
«Ириски» пропустили 2 гола от «Кристал Пэлас», но затем сумели забить 3 мяча
19 мая состоялся перенесенный поединок 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Команде Фрэнка Лэмпарда позарез нужно было выиграть, чтобы сохранить прописку в элите на следующий сезон.
Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе «ирисок» и провел на поле весь матч. Украинец неудачно действовал в защите в первом тайме. «Ириски» пропустили два гола от «Кристал Пэлас», но во второй половине игры сумели забить три мяча в ответ!
«Эвертон» сделал большой камбэк, выиграл матч (3:2) и гарантировал себе сохранение прописки в АПЛ на следующий сезон.
Помимо «Уотфорда» и «Норвича», которые уже вылетели, еще одним неудачником сезона станет «Лидс» или «Бернли».
АПЛ. 33-й тур
Эвертон – Кристал Пэлас – 3:2
Голы: Мойзе Кин, 54, Ришарлисон, 75, Кальверт-Льюин, 85 – Матета, 21, Айю, 36.
Эвертон: Пикфорд, Холгейт, Кин, Миколенко, Коулман, Дукуре, Андре Гомеш (Алли, 46), Ришарлисон (Кенни, 90+1), Калверт-Льюин, Ивоби, Гордон (Грей, 61).
Кристал Пэлас: Батленд, Митчелл, Гехи, Андерсен, Клайн, Эзе, Хьюз (Миливоевич, 57), Шлупп (Галлахер, 74), Айю, Заа, Матета (Бентеке, 81).
Предупреждения: Кин, 67, Дукуре, 82 – Хьюз, 32, Айю, 34, Заа, 69.
Судья: Тэйлор (Англия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Гласнера в серии пенальти переиграли шотландский «Глазго Рейнджерс»
Для этого нужно победить и вернуть свои территории
Вот 75 раз после 0:2 в первом тайме не выигрывали. А сегодня бац и есть
..