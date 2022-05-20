Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон – Кристал Пэлас – 3:2. Ириски празднуют! Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Эвертон
19.05.2022, FT 3 : 2
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 мая 2022, 00:59 | Обновлено 20 мая 2022, 01:13
200
0

Эвертон – Кристал Пэлас – 3:2. Ириски празднуют! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор перенесенного матча 33-го тура АПЛ

20 мая 2022, 00:59 | Обновлено 20 мая 2022, 01:13
200
0
Эвертон – Кристал Пэлас – 3:2. Ириски празднуют! Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 мая состоялся перенесенный поединок 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» и «Кристал Пэлас».

Украинский защитник Виталий Миколенко и провел на поле весь матч. Украинец неудачно действовал в защите в первом тайме.

«Ириски» пропустили два гола от «Кристал Пэлас», но во второй половине игры сумели забить три мяча в ответ! «Эвертон» сделал большой камбэк, выиграл матч (3:2) и гарантировал себе сохранение прописки в АПЛ на следующий сезон.

АПЛ. 33-й тур

Эвертон – Кристал Пэлас – 3:2

Голы: Мойзе Кин, 54, Ришарлисон, 75, Кальверт-Льюин, 85 – Матета, 21, Айю, 36.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Эвертон).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Кин (Эвертон).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Айю (Кристал Пэлас).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
По теме:
Астон Вилла – Бернли – 1:1. Видео голов и обзор матча
Челси – Лестер – 1:1. Синие – в тройке АПЛ. Видео голов и обзор матча
АПЛ. Челси дома не смог обыграть Лестер
Эвертон Кристал Пэлас Фрэнк Лэмпард чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
Война | 19 мая 2022, 08:10 2
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»

Свежая сводка генерального штаба

Пять выводов после трех матчей сборной Украины
Футбол | 19 мая 2022, 10:38 33
Пять выводов после трех матчей сборной Украины
Пять выводов после трех матчей сборной Украины

И минус пять футболистов

Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
Футбол | 19.05.2022, 23:42
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами
Футбол | 19.05.2022, 13:06
Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами
Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами
Анатолий ТРУБИН: «Когда все закончится, Шахтер будет играть в Донецке»
Футбол | 19.05.2022, 19:35
Анатолий ТРУБИН: «Когда все закончится, Шахтер будет играть в Донецке»
Анатолий ТРУБИН: «Когда все закончится, Шахтер будет играть в Донецке»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владимир КЛИЧКО: «Я думал о реванше с Фьюри, но сейчас я в другом мире»
Владимир КЛИЧКО: «Я думал о реванше с Фьюри, но сейчас я в другом мире»
18.05.2022, 10:12 5
Бокс
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
18.05.2022, 16:07
Футбол
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
18.05.2022, 19:14 4
Футбол
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
18.05.2022, 00:50 4
Футбол
Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
18.05.2022, 05:30 5
Футбол
38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге
38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге
18.05.2022, 08:34 2
Бокс
ВИДЕО. Куда прыгать будем? Радиоперехват со сбитого Су-34 под Купянском
ВИДЕО. Куда прыгать будем? Радиоперехват со сбитого Су-34 под Купянском
19.05.2022, 11:52 1
Война
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
18.05.2022, 20:58 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем