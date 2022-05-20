Эвертон – Кристал Пэлас – 3:2. Ириски празднуют! Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор перенесенного матча 33-го тура АПЛ
19 мая состоялся перенесенный поединок 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» и «Кристал Пэлас».
Украинский защитник Виталий Миколенко и провел на поле весь матч. Украинец неудачно действовал в защите в первом тайме.
«Ириски» пропустили два гола от «Кристал Пэлас», но во второй половине игры сумели забить три мяча в ответ! «Эвертон» сделал большой камбэк, выиграл матч (3:2) и гарантировал себе сохранение прописки в АПЛ на следующий сезон.
АПЛ. 33-й тур
Эвертон – Кристал Пэлас – 3:2
Голы: Мойзе Кин, 54, Ришарлисон, 75, Кальверт-Льюин, 85 – Матета, 21, Айю, 36.
События матча
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