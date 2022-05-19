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Чемпионат Англии
Эвертон
19.05.2022 21:45 - : -
Кристал Пэлас
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Англия
19 мая 2022, 07:55 | Обновлено 19 мая 2022, 08:02
28
0

Эвертон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Команде украинца Виталия Миколенко нужна победа, чтобы сохранить место в АПЛ

19 мая 2022, 07:55 | Обновлено 19 мая 2022, 08:02
28
0
Эвертон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 19 мая, в Ливерпуле на арене « Гудисон Парк» состоится отложенный матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» примет «Кристал Пэлас». Стартовый свисток 43-летнего арбитра Энтони Тэйлора прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Эвертон

«Ириски» в турнирной таблице английского чемпионата занимают 16-е место. В 36-ти матчах они набрали 36 очков (10 побед, 6 ничьих, 20 поражений). «Эвертон» на два пункта опережает «Бернли», который возглавляет трио неудачников. При этом «бордовые» провели такое же количество встреч, как и «синие». А вот «Лидс», идущий сразу же за «Эвертоном», провел на один матч больше, чем и «ириски», и «павлины», а имеет в активе 35 очка. Исходя из этого, победа в предстоящем матче принесет команде Миколенко сохранение места в АПЛ на будущий сезон.

В двух крайних встречах подопечные Фрэнка Лэмпарда сыграли вничью (0:0 на выезде с «Уотфордом») и проиграли (2:3 на своем поле «Брентфорду»). Эта серия закрыла две ппобедные игры «Эвертона» - с «Челси» (1:0 дома) и «Лестером» (2:1 в гостях).

Кристал Пэлас

«Орлы» располагаются на 13-й позиции в таблице чемпионата Англии. Имея в активе 45 очков после 36 игр, они уже обезопасили себя от вероятного вылета в Чемпионшип, да и на что-то большее, чем позиция в середине пелотона, уже не претендуют.

В настоящий момент «Кристал Пэлас» идет на серии из четырех поединков без поражений – 2 ничьи, 2 победы. По показателям на выезде нынче у лондонских «орлов» по АПЛ 12-й результат – 19 очков в 18 встречах. При этом в двух крайних играх вне дома «Пэлас» взял четыре очка из шести (1 победа, 1 ничья).

Ориентировочные составы

«Эвертон»: Пикфорд – Коулмэн, Кин, Холгейт, Ивоби, Дукуре, Андре Гомеш, Миколенко, Гордон, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

«Кристал Пэлас»: Батлэнд – Клайн, Андерсен, Геи, Митчелл, Галлахер, Куяте, Шлюпп, Олисе, Эзе, Заа.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке «Эвертон» сможет добиться необходимой победы для сохранения места в АПЛ. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.86 по линии Parimatch.

19 мая, четверг

«Эвертон» – «Кристал Пэлас»
Ливерпуль. «Гудисон Парк». 21:45
Арбитр: Энтони Тэйлор (Уайтеншо)
Трансляция - Setanta Sports+
Прогноз Sport.ua – 1:0

 

Parimatch  
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прогнозы Эвертон Кристал Пэлас Английская Премьер-лига
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Источник Sport.ua
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