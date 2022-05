19 мая в 21:45 проходит перенесенный поединок 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Эвертон» и «Кристал Пэлас».

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе «ирисок». Команде Фрэнка Лэмпарда нужно выиграть, чтобы сохранить прописку в элиту на следующий сезон.

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.

Эвертон – Кристал Пэлас. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Стартовые составы команд

Your Everton team to face Palace 🔵 #EVECRY pic.twitter.com/NBmHCh9yl2

COME ON YOU PALACE#CPFC | #EVECRY