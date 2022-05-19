Эвертон – Кристал Пэлас. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 19 мая в 21:45 перенесенный матч 33-го тура чемпионата Англии
19 мая в 21:45 проходит перенесенный поединок 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Эвертон» и «Кристал Пэлас».
Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе «ирисок». Команде Фрэнка Лэмпарда нужно выиграть, чтобы сохранить прописку в элиту на следующий сезон.
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.
Эвертон – Кристал Пэлас. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Стартовые составы команд
Your Everton team to face Palace 🔵#EVECRY pic.twitter.com/NBmHCh9yl2— Everton (@Everton) May 19, 2022
COME ON YOU PALACE#CPFC | #EVECRY— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 19, 2022
События матча
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