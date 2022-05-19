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Чемпионат Англии
Эвертон
29 0 : 1
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 мая 2022, 21:45 | Обновлено 19 мая 2022, 21:55
564
0

Эвертон – Кристал Пэлас. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 19 мая в 21:45 перенесенный матч 33-го тура чемпионата Англии

19 мая 2022, 21:45 | Обновлено 19 мая 2022, 21:55
564
0
Эвертон – Кристал Пэлас. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

19 мая в 21:45 проходит перенесенный поединок 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Эвертон» и «Кристал Пэлас».

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе «ирисок». Команде Фрэнка Лэмпарда нужно выиграть, чтобы сохранить прописку в элиту на следующий сезон.

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.

Эвертон – Кристал Пэлас. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Стартовые составы команд

События матча

21’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
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Эвертон Фрэнк Лэмпард чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко смотреть онлайн Кристал Пэлас
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Источник Sport.ua
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