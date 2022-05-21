Без украинцев. Стал известен полный список судей на чемпионат мира 2022

Судейский комитет ФИФА объявил список арбитров, которые будут работать на матчах финальной стадии ЧМ-2022, который состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

В реестр вошли 36 главных арбитров, 69 ассистентов рефери и 24 судьи системы VAR. Они были отобраны на основе результатов, продемонстрированных в международных турнирах в последние годы.

В списке нет украинских судей, но на матчах финальной стадии женского Евро-2022, которая будет проходить в Англии с 6 по 31 июля, будут работать две украинки: Екатерина Монзуль (главный рефери) и Марина Стрелецкая (ассистент рефери).