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  4. Юрий КОВАЛЬ: «Красная Яцыку? Это было смешно»
Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 06:05 | Обновлено 06 мая 2024, 06:27
963
0

Юрий КОВАЛЬ: «Красная Яцыку? Это было смешно»

Наставник «Зари» высказался о матче с житомирским «Полесьем»

06 мая 2024, 06:05 | Обновлено 06 мая 2024, 06:27
963
0
Юрий КОВАЛЬ: «Красная Яцыку? Это было смешно»
ФК Заря. Юрий Коваль

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль рассказал, что думает о ничьей с житомирским «Полесьем» (1:1).

Всех поздравляю с Пасхой! Победы и мира нам! Сегодня для нас еще один праздник – нашему клубу исполнился 101 год. На предматчевой установке я сказал об этом ребятам. «Заря» – это всегда характер. Сегодня мы его продемонстрировали.

Что можете сказать об уровне нынешнего чемпионата?

– Практически все команды более-менее равны. Есть нюанс только по поводу перенесенных на весну матчей. Они нам мешают. Две игры с «Шахтером», две с «Динамо». Это уносит очень много эмоциональных сил. Чемпионат у нас сейчас интересный. В каждом матче борьба за зачетные пункты и для многих все может окончательно решиться в последнем туре.

– Что вы сказали команде в перерыве?

– Мы немного перестроились тактически. Соперник не был к этому готов. Начали играть в пять защитников и ждать своего шанса и сравняли.

– Что вы скажете по поводу красной карты?

– Это очень смешно. Во втором тайме Дришлюка толкают руками и никакого внимания к этому моменту. Не хочу комментировать, потому что в этом нет смысла. Там есть кому комментировать.

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Заря Луганск Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье - Заря Юрий Коваль пресс-конференция Александр Яцык удаление (красная карточка) судейство
Руслан Травкин Источник: ФК Заря Луганск
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