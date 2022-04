Ман Сити – Уотфорд. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 апреля в 17:00 в матче 34-го тура чемпионата Англии встречаются «Манчестер Сити» и «Уотфорд».

Украинский защитник Александр Зинченко вышел в основном составе команды хозяев поля.

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports.

Манчестер Сити – Уотфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨



Here's how the Hornets line up for this afternoon's match at @ManCity.#MCIWAT pic.twitter.com/vCnhMlLZRd