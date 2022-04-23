Ман Сити - Уотфорд - 5:1. Красивый ассист Зинченко. Видео голов и обзор

В матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» со счетом 5:1. Четыре гола забил Габриэль Жезус, а во время первого мяча ему ассистировал украинец Александр Зинченко.
События матча
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|49'
|ГОЛ ! С пенальти забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Ман Сити).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Хассан Камара (Уотфорд).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
Источник — Sport.ua
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