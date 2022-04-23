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Ман Сити
5 : 1
Уотфорд
23.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ман Сити - Уотфорд - 5:1. Красивый ассист Зинченко. Видео голов и обзор

Фрагменты матча АПЛ

  • 23.04.2022 23:45
  • 767 просмотров
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Ман Сити - Уотфорд - 5:1. Красивый ассист Зинченко. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» со счетом 5:1. Четыре гола забил Габриэль Жезус, а во время первого мяча ему ассистировал украинец Александр Зинченко.

События матча
53' ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
49' ГОЛ ! С пенальти забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
34' ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Ман Сити).
28' ГОЛ ! Мяч забил Хассан Камара (Уотфорд).
23' ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
4' ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).

Источник — Sport.ua

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