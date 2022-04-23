Ассист Зинченко, 4 гола Жезуса. Ман Сити разгромил Уотфорд

В матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» разобрался с «Уотфордом» со счетом 5:1 благодаря четырем голам Габриэля Жезуса.

Украинец Александр Зинченко провел на поле весь матч и сделал результативную передачу. Команда на четыре очка опережает «Ливерпуль», у которого матч в запасе.

Чемпионат Англии. 34-й тур

Манчестер Сити - Уотфорд 5:1

Голы: Жезус, 4, 23, 49 (с пен), 53, Родри, 34 - Камара, 28

Лестер - Астон Вилла 0:0

Норвич - Ньюкасл 0:3

Голы: Жоэлитон, 35, 41, Гимараэш, 49