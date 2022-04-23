Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
34-й тур
Лестер
0 : 0
Астон Вилла
23.04.2022, FT

Ассист Зинченко, 4 гола Жезуса. Ман Сити разгромил Уотфорд

Александр Зинченко отметился результативной передачей

  • 23.04.2022 18:57
  • 1699 просмотров
  • 2 комментария
Ассист Зинченко, 4 гола Жезуса. Ман Сити разгромил Уотфорд
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» разобрался с «Уотфордом» со счетом 5:1 благодаря четырем голам Габриэля Жезуса.

Украинец Александр Зинченко провел на поле весь матч и сделал результативную передачу. Команда на четыре очка опережает «Ливерпуль», у которого матч в запасе.

Чемпионат Англии. 34-й тур

Манчестер Сити - Уотфорд 5:1
Голы: Жезус, 4, 23, 49 (с пен), 53, Родри, 34 - Камара, 28

Лестер - Астон Вилла 0:0

Норвич - Ньюкасл 0:3
Голы: Жоэлитон, 35, 41, Гимараэш, 49

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Hg, 23.04.2022 19:59
    0
    Уотфорд и Норвич уже в Чемпионшипе.
    А Эвертону очень трудно будет отстоять своё место от Бёрнли.
    Ссылка
    online
    Andy_P, 23.04.2022 19:44
    0
    У Уотфорда левый защитник - сделал игру Де Брюйне, похоже, снова в форме. После неудачного финала ЛЧ и встречи с костоломом Рюдигером у него игра не клеилась, теперь вроде ок и это радует, ещё увидим его шедевральные передачи
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности