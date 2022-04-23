Зинченко попал в стартовый состав Ман Сити на матч с Уотфордом

25-летний украинский футболист Александр Зинченко попал в стартовый состав «Манчестер Сити» на матч 34-го тура английской Премьер-лиги против «Уотфорда».
Матч состоится сегодня, 23 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
Для Зинченко это будет 20-й поединок в сезоне. В активе Александра две голевые передачи.
Источник — Sport.ua
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