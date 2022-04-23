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Зинченко попал в стартовый состав Ман Сити на матч с Уотфордом

Украинец начнет поединок с первых минут

  • 23.04.2022 16:45
  • 75 просмотров
  • 1 комментарий
Зинченко попал в стартовый состав Ман Сити на матч с Уотфордом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

25-летний украинский футболист Александр Зинченко попал в стартовый состав «Манчестер Сити» на матч 34-го тура английской Премьер-лиги против «Уотфорда».

Матч состоится сегодня, 23 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Для Зинченко это будет 20-й поединок в сезоне. В активе Александра две голевые передачи.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    online
    Ёкарный Бабай, 23.04.2022 17:13
    0
    Зинадин сделал ассист
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