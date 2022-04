Бенчич обыграла обидчицу Калининой в финале турнира в Чарльстоне

Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич из Швейцарии (№21 WTA) стала победительницей грунтовых соревнований WTA 500 в Чарльстоне.



В матче за титул десятая сеяная в трех сетах переиграла Онс Жабер из Туниса (№10 WTA).



Чарльстон. Финал

Белинда Бенчич (Швейцария) – Онс Жабер (Тунис) – 6:1, 5:7, 6:4



Для Бенчич это пятый титул WTA в карьере и первая большая личная победа после завоевания олимпийского «золота» в Токио.



Жабер проиграла четвертый из пяти финалов в своей карьере. В четвертьфинале она остановила украинку Ангелину Калинину.

Victory for the Swiss 🙌



No.10 seed @BelindaBencic outlasts Jabeur and claims the @CharlestonOpen singles title! pic.twitter.com/kqQOwU782Z