Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Я не знаю девушку, с которой буду дальше играть»
Украинка дала флеш-интервью после победы над Лючией Бронцетти на старте Линца
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) прокомментировала победу над Лючией Бронцетти (Италия, WTA 66) в 1-м раунде турнира WTA 500 в Линце (Австрия):
– Я чувствую себя немного уставшей. Это был хороший матч, особенно как для первого раунда. И да, после Австралии это немного сложно. Я рада победе. Мне очень нравится играть здесь. И это мой второй год, когда я приезжаю сюда после Австралии. Так что да, здесь чувствуешь себя как дома.
– Завтра у тебя выходной. Так что можешь немного поспать. В четверг ты встретишься с Антонией Ружич из Хорватии. Как ты собираешься подготовиться к матчу с ней?
– Во-первых, я очень рада, что у меня завтра выходной. Так что я могу немного расслабиться и подготовиться к следующему матчу. Я не знаю девушку, с которой буду дальше играть. Я действительно не видела ее матчи. Так что посмотрим. Я посмотрю несколько ее матчей.
Ястремская одолела Бронцетти со счетом 7:6, 7:5. В четверг, 30 января, Даяна встретится с Антонией Ружич (Хорватия, WTA 168), которая преодолела сито квалификации и в 1-м раунде прошла Майяр Шериф (Египет, WTA 63).
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