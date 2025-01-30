«Мы не победим. Нужно смириться». Гвардиола – о перспективах в ЛЧ

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола оценил шансы своей команды в Лиге чемпионов, а также поделился мнением о возможном противостоянии с «Реалом» или «Баварией»:

«Эти клубы будут фаворитами, если встретятся с нами. Это очевидно, но через две недели может многое измениться. Я не могу представить, чтобы в этом году мы победили в финале Лиги чемпионов, у меня нет в этом уверенности.

Это реальность и нужно смириться. Эти клубы имеют больше опыта, чем мы. «Реал» имел некоторые трудности, но они вернулись к успешным результатам. «Бавария» проводит невероятный сезон. Если бы мы встретились с этими командами уже завтра, нам было бы очень тяжело. Они будут фаворитами.

Я пока не знаю, что будет через две недели. Нужно смотреть на тех футболистов, которые будут в моем распоряжении. Будем готовиться», – подытожил Гвардиола.

В матче восьмого тура Лиги чемпионов «горожане» одолели бельгийский «Брюгге» со счетом 3:1.