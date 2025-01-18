Коко Гауфф – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 января начнутся матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) сыграет против олимпийской чемпионки 2020 года Белинды Бенчич (Швейцария, WTA 294). Поединок начнется 2-м запуском на Rod Laver Arena после игры Соболенко – Андреева. Ориентировочное время начала встречи – 04:00 по Киеву.

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Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу американки.

Победительница матча сыграет либо против Паулы Бадосы, либо против Ольги Данилович.

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