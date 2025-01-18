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Australian Open
18 января 2025, 23:05 |
51
0

Коко Гауфф – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го раунда Australian Open 2025 18 января в 04:00

18 января 2025, 23:05 |
51
0
Коко Гауфф – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

19 января начнутся матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) сыграет против олимпийской чемпионки 2020 года Белинды Бенчич (Швейцария, WTA 294). Поединок начнется 2-м запуском на Rod Laver Arena после игры Соболенко – Андреева. Ориентировочное время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу американки.

Победительница матча сыграет либо против Паулы Бадосы, либо против Ольги Данилович.

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Коко Гауфф Белинда Бенчич смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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