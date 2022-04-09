Десятая ракетка мира остановила Калинину в Чарльстоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№42 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 500 в Чарльстоне в одиночном разряде.



В 1/4 финала украинка проиграла четвертой сеяной Онс Жабер из Туниса (№10 WTA).



Чарльстон. Четвертьфинал

Ангелина Калинина (Украина) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 2:6



Это была первая встреча теннисисток. С понедельника Калинина улучшит личное достижение в рейтинге WTA, поднявшись в топ-40.



В следующем раунде Жабер сыграет против Аманды Анисимовой (№47 WTA) или Коко Вандевей (№168 WTA).

Калинина продолжит выступления на турнире в парном разряде.