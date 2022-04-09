Десятая ракетка мира остановила Калинину в Чарльстоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№42 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 500 в Чарльстоне в одиночном разряде.
В 1/4 финала украинка проиграла четвертой сеяной Онс Жабер из Туниса (№10 WTA).
Чарльстон. Четвертьфинал
Ангелина Калинина (Украина) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 2:6
Это была первая встреча теннисисток. С понедельника Калинина улучшит личное достижение в рейтинге WTA, поднявшись в топ-40.
В следующем раунде Жабер сыграет против Аманды Анисимовой (№47 WTA) или Коко Вандевей (№168 WTA).
Калинина продолжит выступления на турнире в парном разряде.
Источник — Sport.ua
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