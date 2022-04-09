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Десятая ракетка мира остановила Калинину в Чарльстоне

Ангелина не смогла обыграть Онс Жабер

  • 09.04.2022 00:46
  • 349 просмотров
  • 1 комментарий
Десятая ракетка мира остановила Калинину в Чарльстоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№42 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 500 в Чарльстоне в одиночном разряде.
 
В 1/4 финала украинка проиграла четвертой сеяной Онс Жабер из Туниса (№10 WTA). 
 
Чарльстон. Четвертьфинал
Ангелина Калинина (Украина) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 2:6 
 
Это была первая встреча теннисисток. С понедельника Калинина улучшит личное достижение в рейтинге WTA, поднявшись в топ-40.
 
В следующем раунде Жабер сыграет против Аманды Анисимовой (№47 WTA) или Коко Вандевей (№168 WTA).

Калинина продолжит выступления на турнире в парном разряде.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    sportukraina2022, 09.04.2022 00:49
    +3
    Ангеліна Молодець!
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