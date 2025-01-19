19 января американская теннисистка и третья ракетка мира Коко Гауфф переиграла Белинду Бенчич и вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

После победы над швейцаркой Коко написала на камере: «R.I.P. TikTok USA». С 19 января в США вступает в силу Закон, согласно которому в стране по соображениям безопасности запрещена работа TikTok. Приложение уже исчезло из американского AppStore.

В этой социальной сети на Коко было подписано более 750 тысяч пользователей. На пресс-конференции Гауфф высказался чуть детальнее о своем «послании»:

«Некоторые люди не знали, что значит мое послание после матча. Но в США в TikTok теперь не войти. У меня не получилось. Я думала, меня это не коснется, потому что я в Австралии. Но, видимо, это как-то связано с моим телефонным номером или что-то такое.

Надеюсь, он вернется. Это грустно. Я там сижу еще с тех пор, как он назывался musical.ly. Постоянно сидела там перед матчами. Наверное, это вынудит меня читать больше книжек и стать более продуктивным человеком. Может быть, в этом есть какой-то позитив. Но у меня ощущение, что он еще вернется».

В четвертьфинале Australian Open 2025 Коко сыграет против Паулы Бадосы.

ФОТО. R.I.P. TikTok USA. Что написала Гауфф на камере после матча на AО-25?

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф