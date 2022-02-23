«Донецк, Луганск, Крым – это Украина». Спортсмены осудили агрессию России

Sport.ua cобрал реакцию спортсменов на признание РФ «независимости» так называемых «ДНР» и «ЛНР»

  • 23.02.2022 14:23
  • 2936 просмотров
  • 25 комментариев
«Донецк, Луганск, Крым – это Украина». Спортсмены осудили агрессию России
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21 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании «независимости» террористов так называемых «ДНР» и «ЛНР». Спортсмены массово выступили в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, осудив военную агрессию России.

Александр ЗИНЧЕНКО, футболист английского «Манчестер Сити» и сборной Украины

«Весь цивилизованный мир беспокоится о ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна. Страна, где я родился и вырос. Страна, цвета которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми.
 
Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы своего не отдадим! Слава Украине».

Роман ЗОЗУЛЯ, футболист испанской «Фуенлабрады», экс-форвард сборной Украины

«Мамкин историк не понимает, что своими фантастическими сказками только закаляет и сплачивает нашу нацию.
 
Они могут сколько угодно рукоблудить на забальзамированный труп в мавзолее, но для нас он был, есть и будет палачом, как и его преемник. И наше дело, что делать с их памятниками и как развивать свою страну.
 
Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае забросить петлю на шею. Мы всегда были костью в горле для большинства правителей «великой и могучей». В разные исторические периоды они стремились нас покорить, морить голодом, преследовать, сажать и убивать за право говорить на родном языке, выражать позицию и стремиться к независимости. И чем больше они сжимали свою петлю, тем сильнее мы из нее вырывались.
 
У нас никогда не было стокгольмского синдрома, у нас всегда было тотальное неприятие их насилия и контроля. В новейшей истории Украины мы это демонстрировали раз в десятилетие на Майданах. Наши же соседи боятся поднять голову и выразить протест душевнобольному царю. Конечно, есть сознательные россияне, неоднократно выражавшие свою поддержку, но их критически мало. Подавляющее большинство – это зомбированная пропагандой биомасса. Но это их выбор – жить в страхе и подавлении. И нам с ними не по пути.
 
Мы мирная нация, не имеющая в планах ни на кого нападать. Нам хватает людей и своих земель, но и отдавать их какому-нибудь сумасшедшему мы не будем.
 
На 8-м году войны наконец-то весь мир прозрел и осознал, что в Украине нет никакого гражданского конфликта, что мы 8 лет сдерживаем российскую агрессию и не даем ей распространиться на всю Европу. Ценой этого стало 15 тысяч жизней… Поэтому мир должен понять и другую истину, что Путин – это реинкарнация Гитлера. И его планы более амбициозны, чем захваты Украины. Поэтому сейчас как никогда важно, чтобы мир объединился и ввел экономические санкции против этого проклятого режима.
 
А с физическим сопротивлением, уверен, наши ВСУ справятся, потому что характер наших военных выкован из стали. Наша победа уже близка, как и феерический конец кремлевого зла.
 
Верю в Украину, верю в победу, верю в украинскую армию».

Владислав ГЕРАСКЕВИЧ, скелетонист, участник Олимпийских игр 2022

«Нет войне в Украине».

Ольга САЛАДУХА, депутат Верховной Рады Украины, бронзовая призерка Олимпийских игр 2012

«О, спорт. Ти – мир», – сказал когда-то основатель современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен. Когда мир под угрозой, спорт должен сказать свое слово. Он не вне политики, он над политикой и должен вмешиваться в политику, если это нужно. Сегодня над Украиной нависла угроза войны. Большой, жестокой и смертоносной. И мировое спортивное сообщество не должно молчать. Я призываю ее высказаться и осудить российскую агрессию по отношению к Украине.

Международные спортивные федерации, национальные спортивные объединения ведущих стран – их позиция будет весомой моральной поддержкой не только для наших спортсменов, но и для всех украинцев. Мировой спорт должен выполнить свою важнейшую миссию – защиту мира. А молчание будет отказом от тех основополагающих принципов, составляющих его сущность. Верю в спортивную солидарность и призываю как можно быстрее ее продемонстрировать. Агрессор непременно проигрывает, потому что мы боремся за мир и родную землю! Донецк, Луганск, Крым – это Украина».

 

 

Ирина ЛИЩИНСКАЯ, серебряная призерка Олимпийских игр 2008 в беге на 1500 метров

«Не бойтесь друзей – они могут только предать вас; не бойтесь врагов – они могут только убить вас; бойтесь равнодушных, ибо только с их молчаливого согласия совершаются предательства и убийства».

Владимир КЛИЧКО, бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, чемпион Олимпийских игр 1996

«Будьте уверены: Украина – сильная. У нее сильная столица Киев, сильные города и села, а также сильный и сплоченный народ, который больше всего ценит независимость, суверенитет и мир в Европе. Ее воля будет существовать вечно. Слава Украине».

 

 

Виталий КЛИЧКО, мэр Киева, бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов

«Партнеры Украины должны ввести санкции против России! Немедленно. Без лишних обсуждений и отсрочек. Россия разрушила все нормы международного права, кроя страну в центре Европы.
 
И останавливаться не собирается. Какие еще нужны аргументы, чтобы наконец унять агрессора?»

Каха КАЛАДЗЕ, бывший футболист киевского «Динамо», «Милана» и сборной Грузии

«Грузия, у которой 20% территории оккупировано, осуждает признание Россией украинских сепаратистских регионов Донецка и Луганска. Мы в Грузии стоим за братскую Украину, как и она стояла за нас. Я верю, что скоро и Украина, и Грузия восстановят свои границы, и я желаю им мира».

 

 

Адеринсола ЭСЕОЛА, украинский футболист

«Больное, неадекватное существо!!! Володя! Угомонись».

Гарри КАСПАРОВ, бывший чемпион мира по шахматам

«Я надеюсь, что эта речь когда-нибудь станет доказательством на суде над Путиным в Гааге. Но это выглядит слишком оптимистично в мире, где диктатор может просто отхватить кусок Европы, пока его окружение все еще наслаждается хорошей жизнью в свободном мире».

 

 

Ольга ХАРЛАН, фехтовальщица, чемпионка и мультимедалистка Олимпийских игр

«Украина – это мой дом, Украина – это моя родина. Я хочу мира и светлого неба над главой моей семьи и всего украинского народа.

Мы сильны и преодолеем все вместе».

Анастасия БРЫЗГИНА, легкоатлетка, двукратная чемпионка Европы среди юниоров в беге на 400 метров

«Мне стыдно за вас. Этой радостью вы похоронили свое будущее. Ваши дети будут учиться в непризнанных университетах. Ни одна страна в мире никогда не откроет вам визу.

А путешествия вы сможете увидеть только при просмотре «Орел и решка». Удачи».

Анна РИЗАТДИНОВА, художественная гимнастка, бронзовая призерка Олимпийских игр 2016

«Эти дети заслуживают на мирное небо над головой».

Парвиз НАСИБОВ, борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр 2020

«Победа за правдой и справедливостью, рано или поздно все становится на свои места. Нет силы и мощи больше, чем у Всевышнего. Он лишь дает отсрочку беззаконникам. Сил и терпения».

Дарья БИЛОДИД, дзюдоистка, бронзовая призерка Олимпийских игр 2020

«Я люблю свою страну, это мой дом, моя родина. И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз».

Сергей СТАХОВСКИЙ, теннисист

«Придет день, когда мы поднимем украинский флаг над Донецком и Луганском. Снова».

Игорь ПЛАСТУН, украинский футболист болгарского «Лудогорца»

«Стыдно, что говорю на русском».

Ольга ЛЯХОВА, двукратная чемпионка Европейских игр 2019

«Нет войне! Последние новости пугают. Неужели дойдет до войны? Надеюсь, всё будет хорошо, и это только сон…»

Яна ШЕМЯКИНА, фехтовальщица, чемпионка Олимпийских игр 2012

«Это моя земля, это моя Украина! Нет войне в Украине».

Андрей ШЕВЧЕНКО, живая легенда украинского футбола

«Украина – моя Родина! Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых периодов и за прошедшие 30 лет сформировались как нация! Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан! Это самое главное наше достояние!

Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединиться! В единстве мы победим! Слава Украине!»

Денис Шаховец, Sport.ua

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Archie FireLion, 23.02.2022 14:30
    +7
    А Лохаченко и пУсик что по этому поводу думают?
    А...забыл, у них же там "братья" в Мордоре.
    Ссылка
    online
    wagaudit, 23.02.2022 14:51
    +6
    Пропоную теж звернутися до Голови УАФ Павелка щодо того, чи проводить він, як член Виконкому УЄФА консультації щодо перенесення фіналу Ліги чемпіонів 2022 із Санкт-Петербургу.
    Нагадую, що Президент УЄФА Чеферін в грудні минулого року отримав орден Ярослава Мудрого.
    Думаю, що реакція п. Павелка має бути відповідною.
    Ссылка
    online
    OVS, 23.02.2022 15:17
    +5
    Archie FireLion, 23.02.2022 14:30
    А Лохаченко и пУсик что по этому поводу думают?
    А...забыл, у них же там "братья" в Мордоре.
    А їм ще кіріл не сказав,що говорити з цього приводу.
    Ссылка
    online
    bullyUA, 23.02.2022 15:12
    +5
    Небольшая поправочка. Виталий Кличко не бывший чемпион мира, а вечный чемпион мира. Спасибо всем нормальным спортсменам.
    Ссылка
    online
    potemkin78, 23.02.2022 15:52
    +3
    FOKUSNIK, 23.02.2022 15:46
    Объявлена мобилизация в Украине. Мне интересно, хоть кто то из этих героев сегодня пошел в военкоммат? Или кто нибудь из родственников слуг уже в окопе? Языком чесать- не в окопе отстреливаться
    а мне интересно а вы знаете кто входит в резерв оперативного резерва? или у вас соловьиный синдром?
    Ссылка
    online
    turist86, 23.02.2022 14:47
    +3
    За Волгу проженемо проклятих мос-калів,
    Щоб більш на Україні мос-каль не володів.
    https://www.youtube.com/watch?v=F8xLNNnElBc "Лєнта за лєнтою" (поліська версія) - повстанська пісня
    Ссылка
    online
    potemkin78, 23.02.2022 15:57
    +2
    FOKUSNIK, 23.02.2022 15:54
    Да? А сильно Петрухины сыновья в 14 м воевали? Или те же Клячи? Я только слышал крики ФАн фана Тюльпана в Лондоне про -Россия руллит
    вы на вопрос не ответили
    Ссылка
    online
    kill_kenny, 23.02.2022 15:49
    +2
    Ще раз Зозуля порадував)Все буде Україна!
    Ссылка
    Istm, 23.02.2022 15:29
    +2
    wagaudit, 23.02.2022 14:51
    Пропоную теж звернутися до Голови УАФ Павелка щодо того, чи проводить він, як член Виконкому УЄФА консультації щодо перенесення фіналу Ліги чемпіонів 2022 із Санкт-Петербургу.
    Нагадую, що Президент УЄФА Чеферін в грудні минулого року отримав орден Ярослава Мудрого.
    Думаю, що реакція п. Павелка має бути відповідною.
    Павелко взагалі мав би вже давно почати діяти ширше. Звернутись за підтримкою до колег і разом ставити питання про виключення фашистської Росії з УЕФА та ФІФА.
    Ссылка
    online
    FOKUSNIK, 23.02.2022 16:11
    0
    potemkin78, 23.02.2022 16:09
    а зачем? из них боевым офицером есть токо Порох, они больше принесли пользы будучи на своём месте
    Какая то неубедительная отмазка. Почему призывали тогда и свинопасов, и таксистов?
    Ссылка
    online
    FunCat_, 23.02.2022 16:11
    0
    FOKUSNIK, 23.02.2022 16:09
    Женя, я с больными не общаюсь. Я же тебя просил -не трогай меня
    Я тебя разве просил озвучивать свои диагнозы и жизненные принципы ?
    Ещё раз повторю вопрос , в Украине объявлена мобилизация ?
    Ссылка
    online
    potemkin78, 23.02.2022 16:09
    0
    FOKUSNIK, 23.02.2022 16:04
    Ну и кто из верхушки скакунов на майдане на фронт поехал? Ни одного
    а зачем? из них боевым офицером есть токо Порох, они больше принесли пользы будучи на своём месте
    Ссылка
    online
    FunCat_, 23.02.2022 16:02
    0
    FOKUSNIK, 23.02.2022 15:46
    Объявлена мобилизация в Украине. Мне интересно, хоть кто то из этих героев сегодня пошел в военкоммат? Или кто нибудь из родственников слуг уже в окопе? Языком чесать- не в окопе отстреливаться
    Админы , забаньте этого расиянского 🐔
    Который фейки разгоняет
    Ссылка
    online
    dadaali117788, 23.02.2022 16:01
    0
    Archie FireLion, 23.02.2022 14:30
    А Лохаченко и пУсик что по этому поводу думают?
    А...забыл, у них же там "братья" в Мордоре.
    ну лохмаченко и так понятно, ждёт "вежливых людей" , правда он встречать их будет удалённо, потому что сруский мир любить лучше где то в США
    Ссылка
    online
    potemkin78, 23.02.2022 15:59
    0
    FOKUSNIK, 23.02.2022 15:56
    И я тебе даю 146%, что никто из этих псевдопатриотов и пальцем не пошевелит при полноценной мобилизации. Президент уклонист рулит страной
    в 14 мобилизация воопще началася без президента
    Ссылка
    online
    FOKUSNIK, 23.02.2022 16:09 (изменен)
    -1
    FunCat_, 23.02.2022 16:04
    Иван, какая мобилизация в Украине ?
    Женя, я с больными не общаюсь. Я же тебя просил -не трогай меня
    Ссылка
    online
    FunCat_, 23.02.2022 16:04
    -1
    FOKUSNIK, 23.02.2022 16:03
    Женя, проходи мимо
    Иван, какая мобилизация в Украине ?
    Ссылка
    online
    FOKUSNIK, 23.02.2022 16:04
    -1
    potemkin78, 23.02.2022 16:03
    24 марта 2014 года была первая мобилизация
    Ну и кто из верхушки скакунов на майдане на фронт поехал? Ни одного
    Ссылка
    online
    FOKUSNIK, 23.02.2022 16:03
    -1
    FunCat_, 23.02.2022 16:02
    Админы , забаньте этого расиянского 🐔
    Который фейки разгоняет
    Женя, проходи мимо
    Ссылка
    online
    potemkin78, 23.02.2022 16:03
    -1
    FOKUSNIK, 23.02.2022 16:01
    Да что ты? 26 мая уже был выбран Порошенко, через месяц инингурация. А мобилизация полноценная началась летом
    24 марта 2014 года была первая мобилизация
    Ссылка
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