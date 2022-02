«Донецк, Луганск, Крым – это Украина». Спортсмены осудили агрессию России

21 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании «независимости» террористов так называемых «ДНР» и «ЛНР». Спортсмены массово выступили в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, осудив военную агрессию России.

Александр ЗИНЧЕНКО, футболист английского «Манчестер Сити» и сборной Украины

«Весь цивилизованный мир беспокоится о ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна. Страна, где я родился и вырос. Страна, цвета которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми.



Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы своего не отдадим! Слава Украине».

Роман ЗОЗУЛЯ, футболист испанской «Фуенлабрады», экс-форвард сборной Украины

«Мамкин историк не понимает, что своими фантастическими сказками только закаляет и сплачивает нашу нацию.



Они могут сколько угодно рукоблудить на забальзамированный труп в мавзолее, но для нас он был, есть и будет палачом, как и его преемник. И наше дело, что делать с их памятниками и как развивать свою страну.



Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае забросить петлю на шею. Мы всегда были костью в горле для большинства правителей «великой и могучей». В разные исторические периоды они стремились нас покорить, морить голодом, преследовать, сажать и убивать за право говорить на родном языке, выражать позицию и стремиться к независимости. И чем больше они сжимали свою петлю, тем сильнее мы из нее вырывались.



У нас никогда не было стокгольмского синдрома, у нас всегда было тотальное неприятие их насилия и контроля. В новейшей истории Украины мы это демонстрировали раз в десятилетие на Майданах. Наши же соседи боятся поднять голову и выразить протест душевнобольному царю. Конечно, есть сознательные россияне, неоднократно выражавшие свою поддержку, но их критически мало. Подавляющее большинство – это зомбированная пропагандой биомасса. Но это их выбор – жить в страхе и подавлении. И нам с ними не по пути.



Мы мирная нация, не имеющая в планах ни на кого нападать. Нам хватает людей и своих земель, но и отдавать их какому-нибудь сумасшедшему мы не будем.



На 8-м году войны наконец-то весь мир прозрел и осознал, что в Украине нет никакого гражданского конфликта, что мы 8 лет сдерживаем российскую агрессию и не даем ей распространиться на всю Европу. Ценой этого стало 15 тысяч жизней… Поэтому мир должен понять и другую истину, что Путин – это реинкарнация Гитлера. И его планы более амбициозны, чем захваты Украины. Поэтому сейчас как никогда важно, чтобы мир объединился и ввел экономические санкции против этого проклятого режима.



А с физическим сопротивлением, уверен, наши ВСУ справятся, потому что характер наших военных выкован из стали. Наша победа уже близка, как и феерический конец кремлевого зла.



Верю в Украину, верю в победу, верю в украинскую армию».

Владислав ГЕРАСКЕВИЧ, скелетонист, участник Олимпийских игр 2022

«Нет войне в Украине».

Ольга САЛАДУХА, депутат Верховной Рады Украины, бронзовая призерка Олимпийских игр 2012

«О, спорт. Ти – мир», – сказал когда-то основатель современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен. Когда мир под угрозой, спорт должен сказать свое слово. Он не вне политики, он над политикой и должен вмешиваться в политику, если это нужно. Сегодня над Украиной нависла угроза войны. Большой, жестокой и смертоносной. И мировое спортивное сообщество не должно молчать. Я призываю ее высказаться и осудить российскую агрессию по отношению к Украине.

Международные спортивные федерации, национальные спортивные объединения ведущих стран – их позиция будет весомой моральной поддержкой не только для наших спортсменов, но и для всех украинцев. Мировой спорт должен выполнить свою важнейшую миссию – защиту мира. А молчание будет отказом от тех основополагающих принципов, составляющих его сущность. Верю в спортивную солидарность и призываю как можно быстрее ее продемонстрировать. Агрессор непременно проигрывает, потому что мы боремся за мир и родную землю! Донецк, Луганск, Крым – это Украина».

Ирина ЛИЩИНСКАЯ, серебряная призерка Олимпийских игр 2008 в беге на 1500 метров

«Не бойтесь друзей – они могут только предать вас; не бойтесь врагов – они могут только убить вас; бойтесь равнодушных, ибо только с их молчаливого согласия совершаются предательства и убийства».

Владимир КЛИЧКО, бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, чемпион Олимпийских игр 1996

«Будьте уверены: Украина – сильная. У нее сильная столица Киев, сильные города и села, а также сильный и сплоченный народ, который больше всего ценит независимость, суверенитет и мир в Европе. Ее воля будет существовать вечно. Слава Украине».

Be sure: Ukraine 🇺🇦 is strong! It has a strong capital #Kyiv, strong cities, villages and a strong solid and united people who value above all their independence, sovereignty and peace in Europe. Its WILL to exist is infinite.

Glory to Ukraine! Слава Україні! — Klitschko (@Klitschko) February 22, 2022

Виталий КЛИЧКО, мэр Киева, бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов

«Партнеры Украины должны ввести санкции против России! Немедленно. Без лишних обсуждений и отсрочек. Россия разрушила все нормы международного права, кроя страну в центре Европы.



И останавливаться не собирается. Какие еще нужны аргументы, чтобы наконец унять агрессора?»

Каха КАЛАДЗЕ, бывший футболист киевского «Динамо», «Милана» и сборной Грузии

«Грузия, у которой 20% территории оккупировано, осуждает признание Россией украинских сепаратистских регионов Донецка и Луганска. Мы в Грузии стоим за братскую Украину, как и она стояла за нас. Я верю, что скоро и Украина, и Грузия восстановят свои границы, и я желаю им мира».

Georgia, 20% of whose territory is occupied, condemns Russia’s recognition of Ukraine’s separatist regions of #Donetsk and #Luhansk. We, Georgia, stand by fraternal Ukraine as Ukraine stood by us. I believe soon both Ukraine and Georgia will be whole again, and I wish them peace. — Kakha Kaladze (@kakhakala) February 21, 2022

Адеринсола ЭСЕОЛА, украинский футболист

«Больное, неадекватное существо!!! Володя! Угомонись».

Гарри КАСПАРОВ, бывший чемпион мира по шахматам

«Я надеюсь, что эта речь когда-нибудь станет доказательством на суде над Путиным в Гааге. Но это выглядит слишком оптимистично в мире, где диктатор может просто отхватить кусок Европы, пока его окружение все еще наслаждается хорошей жизнью в свободном мире».

I hope this speech will be evidence at Putin’s trial in The Hague some day, but that is too optimistic in a world where a dictator can simply grab a piece of Europe while his entourage still enjoy the good life in the free world. — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 21, 2022

Ольга ХАРЛАН, фехтовальщица, чемпионка и мультимедалистка Олимпийских игр

«Украина – это мой дом, Украина – это моя родина. Я хочу мира и светлого неба над главой моей семьи и всего украинского народа.

Мы сильны и преодолеем все вместе».

Анастасия БРЫЗГИНА, легкоатлетка, двукратная чемпионка Европы среди юниоров в беге на 400 метров

«Мне стыдно за вас. Этой радостью вы похоронили свое будущее. Ваши дети будут учиться в непризнанных университетах. Ни одна страна в мире никогда не откроет вам визу.

А путешествия вы сможете увидеть только при просмотре «Орел и решка». Удачи».

Анна РИЗАТДИНОВА, художественная гимнастка, бронзовая призерка Олимпийских игр 2016

«Эти дети заслуживают на мирное небо над головой».

Парвиз НАСИБОВ, борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр 2020

«Победа за правдой и справедливостью, рано или поздно все становится на свои места. Нет силы и мощи больше, чем у Всевышнего. Он лишь дает отсрочку беззаконникам. Сил и терпения».

Дарья БИЛОДИД, дзюдоистка, бронзовая призерка Олимпийских игр 2020

«Я люблю свою страну, это мой дом, моя родина. И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз».

Сергей СТАХОВСКИЙ, теннисист

«Придет день, когда мы поднимем украинский флаг над Донецком и Луганском. Снова».

Игорь ПЛАСТУН, украинский футболист болгарского «Лудогорца»

«Стыдно, что говорю на русском».

Ольга ЛЯХОВА, двукратная чемпионка Европейских игр 2019

«Нет войне! Последние новости пугают. Неужели дойдет до войны? Надеюсь, всё будет хорошо, и это только сон…»

Яна ШЕМЯКИНА, фехтовальщица, чемпионка Олимпийских игр 2012

«Это моя земля, это моя Украина! Нет войне в Украине».

Андрей ШЕВЧЕНКО, живая легенда украинского футбола

«Украина – моя Родина! Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых периодов и за прошедшие 30 лет сформировались как нация! Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан! Это самое главное наше достояние!

Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединиться! В единстве мы победим! Слава Украине!»