Ярмоленко в запасе Вест Хэма на матч с Ман Юнайтед

Украинец начнет игру на скамейке запасных

  • 22.01.2022 16:12
  • 342 просмотра
  • 2 комментария
Ярмоленко в запасе Вест Хэма на матч с Ман Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 января, состоится поединок 23-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Юнайтед» примет лондонский «Вест Хэм».

Тренеры определились со стартовыми составами на матч. Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко начнет игру на скамейке запасных.

Стартовые составы:
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Теллес, Варан, Магуайр, Дало, Фернандеш, Мактоминей, Фред, Эланга, Роналду, Гринвуд.
Запасные: Хендерсон, Джонс, Лингард, Мата, Матич, ван де Бек, Кавани, Марсьяль, Рашфорд.

«Вест Хэм»: Ареола – Крессуэлл, Зума, Доусон, Цоуфал, Соучек, Райс, Форнальс, Лансини, Антонио, Боуэн.
Запасные: Рэндольф, Диоп, Фредерикс, Джонсон, Масуаку, Крал, Ноубл, Влашич, Ярмоленко.

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Kiva
    Kiva, 22.01.2022 16:19
    +2
    А разве могло быть иначе?
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 22.01.2022 16:24
    -1
    Kiva, 22.01.2022 16:19
    А разве могло быть иначе?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности