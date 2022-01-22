Ярмоленко в запасе Вест Хэма на матч с Ман Юнайтед

В субботу, 22 января, состоится поединок 23-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Юнайтед» примет лондонский «Вест Хэм».
Тренеры определились со стартовыми составами на матч. Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко начнет игру на скамейке запасных.
Стартовые составы:
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Теллес, Варан, Магуайр, Дало, Фернандеш, Мактоминей, Фред, Эланга, Роналду, Гринвуд.
Запасные: Хендерсон, Джонс, Лингард, Мата, Матич, ван де Бек, Кавани, Марсьяль, Рашфорд.
«Вест Хэм»: Ареола – Крессуэлл, Зума, Доусон, Цоуфал, Соучек, Райс, Форнальс, Лансини, Антонио, Боуэн.
Запасные: Рэндольф, Диоп, Фредерикс, Джонсон, Масуаку, Крал, Ноубл, Влашич, Ярмоленко.
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
Three changes to our starting XI today at Old Trafford...— West Ham United (@WestHam) January 22, 2022
Welcome back, @KurtZouma! 👋
COME ON YOU IRONS!!! ⚒@betway | #MUNWHU pic.twitter.com/vUox5dG8sx
Источник — Sport.ua
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