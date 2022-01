Ярмоленко в запасе Вест Хэма на матч с Ман Юнайтед

В субботу, 22 января, состоится поединок 23-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Юнайтед» примет лондонский «Вест Хэм».

Тренеры определились со стартовыми составами на матч. Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко начнет игру на скамейке запасных.

Стартовые составы:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Теллес, Варан, Магуайр, Дало, Фернандеш, Мактоминей, Фред, Эланга, Роналду, Гринвуд.

Запасные: Хендерсон, Джонс, Лингард, Мата, Матич, ван де Бек, Кавани, Марсьяль, Рашфорд.

«Вест Хэм»: Ареола – Крессуэлл, Зума, Доусон, Цоуфал, Соучек, Райс, Форнальс, Лансини, Антонио, Боуэн.

Запасные: Рэндольф, Диоп, Фредерикс, Джонсон, Масуаку, Крал, Ноубл, Влашич, Ярмоленко.

