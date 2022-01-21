23-й тур
Ман Юнайтед
0 : 0
Вест Хэм
22.01.2022 17:00   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Ярмоленко на поле можно не ждать

  • 21.01.2022 18:06
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Манчестер Юнайтед — Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 января, состоится поединок 23-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Юнайтед» примет лондонский «Вест Хэм».

Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

В новом году дела «Манчестер Юнайтед» пока идут ни шатко ни валко. «Красные дьяволы» провели три поединка в АПЛ, где один раз выиграли, один раз проиграли и один раз сыграли вничью. Да, в последнем матче, перенесенном поединке 17-го тура против «Брентфорда», «МЮ» добился победы со счетом 3:1 на выезде, но игра команды Ральфа Рангника все равно оставляет массу вопросов.

Непонятны и настроения внутри команды. Чего стоит только демонстративная реакция Криштиану Роналду на замену в поединке с тем же «Брентфордом»! Португалец, покинув поле, не присоединился к одноклубникам на скамейке запасных, а сел отдельно. Мол, как посмели заменить царя?

В любом случае, «Манчестер Юнайтед» пока вне зоны Лиги чемпионов. После 21-го сыгранного тура Красные дьяволы» занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 35 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 35-30.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» тоже не выглядят стабильным коллективом. В шести последних матчах АПЛ «Вест Хэм» добыл три победы при трех поражениях. Причем наиболее непонятным выглядит домашнее поражение от идущего на 15-м месте «Лидса» в последнем туре (2:3). Команда, которая находится в зоне Лиги чемпионов, не может себе позволить так бездарно терять очки.

В активе «Вест Хэма» 37 очков после 22-х сыгранных туров при разнице забитых и пропущенных мячей 41-30. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

 В поединке с «Манчестер Юнайтед» мы вряд ли увидим на поле 32-летнего украинского вингера «молотобойцев» Андрея Ярмоленко. Дэвид Мойес четко дал понять, что опытный футболист ему не нужен, а потому Ярмоленко выходит максимум на несколько минут. Да и 25-летний англичанин Джаррод Боуэн, который играет на позиции украинца, смотрится вполне неплохо.

Противостояние

Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» фаворитом грядущего поединка, на победу «красных дьяволов» дают коэффициент около 2. На ничью дают 3,8, на победу гостей — приблизительно 3,9. Вряд ли разбалансированный «Манчестер Юнайтед» ждут легкие три очка, но и игра «Вест Хэма» очень далека от идеала. Гости, конечно, могут зацепиться за ничью, но «Манчестер Юнайтед» все же выглядит предпочтительнее.

Ориентировочные составы:

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Далот, Варан, Магуайр, Теллес, Фернандеш, Фред, Мактоминей, Гринвуд, Роналду, Эланга.

«Вест Хэм»: Фабьянски — Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессуэлл, Соучек, Райс, Боуэн, Лансини, Форнальс, Антонио.

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22 января, суббота

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 17:00
Прямая трансляция на Setanta Sports Ukraine и MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1

Михаил Шаповалов, Sport.ua

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