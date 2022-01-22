ВИДЕО. Реакция Рангника на победу на последних секундах в игре с Вест Хэмом

22 января на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» принимал «Вест Хэм». Хозяева одержали победу – 1:0. Единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время. Отличился форвард Маркус Рашфорд, ему ассистировал Эдинсон Кавани.



«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков в 23 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм» находится на 5-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.



Вашему вниманию запись пресс-конференции Ральфа Рангника после матча «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм».