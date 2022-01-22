23-й тур
Ман Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
22.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Реакция Рангника на победу на последних секундах в игре с Вест Хэмом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» – о важной победе над конкурентом

  • 22.01.2022 21:20
  • 2291 просмотр
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Реакция Рангника на победу на последних секундах в игре с Вест Хэмом
© Getty Images/Global Images Ukraine

22 января на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» принимал «Вест Хэм». Хозяева одержали победу – 1:0. Единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время. Отличился форвард Маркус Рашфорд, ему ассистировал Эдинсон Кавани.
 
«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков в 23 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм» находится на 5-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.
 
Вашему вниманию запись пресс-конференции Ральфа Рангника после матча «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм».

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).

Источник — YouTube

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности