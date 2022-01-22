В субботу, 22 января, состоится поединок 23-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» будет принимать лондонский «Вест Хэм».
Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Ман Юнайтед – Вест Хэм. Ярмоленко в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд.
🗣 U-N-I-T-E-D! 💯#MUFC | #MUNWHU— Manchester United (@ManUtd) January 22, 2022
Three changes to our starting XI today at Old Trafford...— West Ham United (@WestHam) January 22, 2022
Welcome back, @KurtZouma! 👋
COME ON YOU IRONS!!! ⚒@betway | #MUNWHU pic.twitter.com/vUox5dG8sx
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.