В субботу, 22 января, состоится поединок 23-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» будет принимать лондонский «Вест Хэм».

Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Ман Юнайтед – Вест Хэм. Ярмоленко в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд.

