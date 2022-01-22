Важнейший матч АПЛ. Вест Хэм без Ярмоленко пропустил от МЮ на 93 минуте

В чемпионате Англии состоялся важный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом». Лондонская команда занимает 4-е место, а МЮ, который мечтает вернуться в зону Лиги чемпионов, отставал на 2 пункта.

В итоге встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победный гол МЮ забил на 93-й минуте, обошел конкурента и запрыгнул в зону ЛЧ.

Андрей Ярмоленко провел матч на лавке запасных.

Чемпионат Англии. 23-й тур

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0

Гол: Рашфорд, 90+3

Лидс - Ньюкасл 0:1

Гол: Шелви, 75

Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2

Голы: Тони, 71 - Моутиньо, 48, Невес, 78

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