Важнейший матч АПЛ. Вест Хэм без Ярмоленко пропустил от МЮ на 93 минуте

В чемпионате Англии состоялся важный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом». Лондонская команда занимает 4-е место, а МЮ, который мечтает вернуться в зону Лиги чемпионов, отставал на 2 пункта.
В итоге встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победный гол МЮ забил на 93-й минуте, обошел конкурента и запрыгнул в зону ЛЧ.
Андрей Ярмоленко провел матч на лавке запасных.
Чемпионат Англии. 23-й тур
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0
Гол: Рашфорд, 90+3
Лидс - Ньюкасл 0:1
Гол: Шелви, 75
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2
Голы: Тони, 71 - Моутиньо, 48, Невес, 78
Источник — Sport.ua
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Но у Вест Хэма на игру больше, чем у МЮ. Так что ещё печальней...
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