23-й тур
Ман Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
22.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Важнейший матч АПЛ. Вест Хэм без Ярмоленко пропустил от МЮ на 93 минуте

Украинец провел матч на лавке запасных

  • 22.01.2022 19:05
  • 1167 просмотров
  • 13 комментариев
Важнейший матч АПЛ. Вест Хэм без Ярмоленко пропустил от МЮ на 93 минуте
© Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Англии состоялся важный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом». Лондонская команда занимает 4-е место, а МЮ, который мечтает вернуться в зону Лиги чемпионов, отставал на 2 пункта.

В итоге встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победный гол МЮ забил на 93-й минуте, обошел конкурента и запрыгнул в зону ЛЧ.

Андрей Ярмоленко провел матч на лавке запасных.

Чемпионат Англии. 23-й тур

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0
Гол: Рашфорд, 90+3

Лидс - Ньюкасл 0:1
Гол: Шелви, 75

Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2
Голы: Тони, 71 - Моутиньо, 48, Невес, 78

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
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    pol-55
    pol-55, 22.01.2022 19:06
    +4
    Бовен *здох*к концу матча и в безобидной ситуации потеря мяча,что привело к голу,% етак 60 его вина и соотвественно проиграном матче.
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    anacreon
    anacreon, 22.01.2022 19:10
    +3
    Так лохануться и пропустить на последней секунде это надо уметь. Потеря мяча на стороне соперника, потом просто наблюдали как МЮ заносит мяч.
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    Alex Dunkel
    online
    Alex Dunkel, 22.01.2022 19:20
    +2
    Народ так переживает за молотков,сочувствует.А у меня так даже настроение поднялось,когда увидел мордаху Мойеса-это ему с неба прилетело за то,что этот шотландец ,пользуясь своим положением,гнобит кэпа сборной Украины перед матчами с Шотландией.Не поможет!
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    sahka1981
    sahka1981, 22.01.2022 19:09
    +2
    Боуену лящей надавать, привёз голевую атаку МЮ.
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    Энди Мир
    Энди Мир, 22.01.2022 19:49 (изменен)
    +1
    Не надо здесь пи...ть, пока эта шотландская шл...ха не узнала с кем будет играть его сборная он выпускал ярмолу на тайм, или минимум на 20 мин, но не на 94 минуте как он делает через матч. Он что ,чтобы протянуть минуту-две не может выпустить какого-то молодого?
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    AK.228
    AK.228, 22.01.2022 19:37
    +1
    Отлично!
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    UEFA Cup⚒
    UEFA Cup⚒, 22.01.2022 19:22
    +1
    Alex Dunkel, 22.01.2022 19:20
    Народ так переживает за молотков,сочувствует.А у меня так даже настроение поднялось,когда увидел мордаху Мойеса-это ему с неба прилетело за то,что этот шотландец ,пользуясь своим положением,гнобит кэпа сборной Украины перед матчами с Шотландией.Не поможет!
    Это его крест. Как сообщили, он ещё не разу не выигрывал на Олд Траффорд.
    Ссылка
    Энди Мир
    Энди Мир, 22.01.2022 19:51
    0
    ukrnet1245, 22.01.2022 19:28
    Ярмоленко ещё не завершил карьеру? Сколько у него голов и ассистов в этом сезоне?
    Больше чем у любого игрока с козлостана.
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    pol-55
    pol-55, 22.01.2022 19:42
    0
    Там ще чомусь *замилили*свої червоні лінії(VAP)хотілось би глянути на положення Ковані,якось у Кейна вирахували кисть руки за червоною лінією.
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    UEFA Cup⚒
    UEFA Cup⚒, 22.01.2022 19:18 (изменен)
    0
    Игрули. По 2 удара в рамку и обрезка под свисток.) А как же класс Боуэн весь матч провёл.
    Но у Вест Хэма на игру больше, чем у МЮ. Так что ещё печальней...
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    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 22.01.2022 19:25
    -1
    Второй раз МЮ с Рангником не пропустил.
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    ukrnet1245
    ukrnet1245, 22.01.2022 19:28
    -4
    Ярмоленко ещё не завершил карьеру? Сколько у него голов и ассистов в этом сезоне?
    Ссылка
    Phantom1993
    Phantom1993, 22.01.2022 19:25
    -5
    Alex Dunkel, 22.01.2022 19:20
    Народ так переживает за молотков,сочувствует.А у меня так даже настроение поднялось,когда увидел мордаху Мойеса-это ему с неба прилетело за то,что этот шотландец ,пользуясь своим положением,гнобит кэпа сборной Украины перед матчами с Шотландией.Не поможет!
    Хахах, что за бред.. Ярмоленко на банке сидел еще задолго до того, как мы узнали что с Шотландией будем играть... Или ты думаешь он должен играть только потому что он капитан сборной, та пусть он хоть в каждом матче по покеру за сборную ложит, но это клуб, где он к сожалению слабое звено
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