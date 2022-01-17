Заря разорвала контракт с защитником

Защитник Агрон Руфати больше не является игроком «Зари». 22-летний македонец и «Заря» разорвали соглашение по согласию сторон.

За два сезона в луганском клубе Руфати сыграл в чемпионате Украины 14 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

Отметим, что «Заря» сейчас находится на первом зимнем сборе в Турции.