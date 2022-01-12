ВИДЕО. Эриксен начал тренироваться на поле

Известный датский футболист, экс-игрок «Интера» и «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен вновь тренируется на поле.
Известный ресурс выложил видео тренировочного процесса датчанина.
Напомним, что во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца, после чего ему провели операцию по установке дефибриллятора.
Ранее сообщалось, что Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм».
So good to see @ChrisEriksen8 back in training again 💛💪 pic.twitter.com/2lhpNY8kH8— 433 (@433) January 11, 2022
Источник — Sport.ua
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