ВИДЕО. Эриксен начал тренироваться на поле

Известный датский футболист, экс-игрок «Интера» и «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен вновь тренируется на поле.

Известный ресурс выложил видео тренировочного процесса датчанина.

Напомним, что во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца, после чего ему провели операцию по установке дефибриллятора.

Ранее сообщалось, что Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм».

So good to see @ChrisEriksen8 back in training again 💛💪 pic.twitter.com/2lhpNY8kH8