ВИДЕО. Эриксен начал тренироваться на поле

Датчанин готовится к возобновлению карьеры

  • 12.01.2022 09:24
  • 419 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Эриксен начал тренироваться на поле
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Известный датский футболист, экс-игрок «Интера» и «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен вновь тренируется на поле.

Известный ресурс выложил видео тренировочного процесса датчанина.

Напомним, что во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца, после чего ему провели операцию по установке дефибриллятора.

Ранее сообщалось, что Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм».

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
    potemkin78, 12.01.2022 10:37
    0
    ох не завидую я врачам которые будут давать ему разрешение на выступления
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
    Henriklarsson11, 12.01.2022 10:31
    0
    15xvulun, 12.01.2022 10:23
    ВЖЕ БІЛЬШЕ КОЛОТИСЯ НЕ БУДЕ! ВАКСА - КАЛІЧИТЬ
    по любому, вакцина виновата. Прививку сделали абсолютно все футболисты играющие на высоком уровне, но весь удар пришелся на Эриксена
    Ссылка
    15xvulun
    online
    15xvulun, 12.01.2022 10:23
    -2
    ВЖЕ БІЛЬШЕ КОЛОТИСЯ НЕ БУДЕ! ВАКСА - КАЛІЧИТЬ
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности