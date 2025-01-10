Тренер Интер Майами прокомментировал возможный переход Неймара

Бразильский нападающий Неймар не сможет в ближайшее время присоединиться к «Интер Майами». Сам игрок намекал о своем желании снова сыграть вместе с Лионелем Месси. Однако переходу мешает правило МЛС о потолке зарплат.

Игрок саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар заявлял, что хотел бы воссоединиться со своими бывшими товарищами по «Барселоне» Лионелем Месси и Луисом Суаресом, которые сейчас выступают за «Интер Маями». Главный тренер команды Хавьер Маскерано тоже не против перехода бразильца. Но клуб в данный момент не может себе это позволить.

«Мы не можем говорить о Неймаре, потому что у нас ничего нет. Очевидно, что Ней - отличный игрок. Все тренеры в мире хотят его, но сейчас, вы знаете правила МЛС относительно потолка зарплат. Поэтому для нас в этот момент невозможно даже думать о нем», – сказал Маскерано.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Но практически не играл из-за травм.

Ранее сообщалось, что звездный бразилец хочет, чтобы его вызвали на чемпионат мира 2026 года.