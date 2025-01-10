Пономарев озвучил задачу Руха на вторую часть сезона в УПЛ

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев рассказал о старте учебно-тренировочных сборов львовской команды. Специалист заявил, что команда полноценно готовится к возобновлению официальных соревнований.

– Команда собралась после отпуска. Все ребята были рады видеть друг друга. Наши планы неизменны – «Руха» готовится ко второй части сезона. Мы работаем в привычном режиме и впереди у нас полноценные сборы.

Во время первого этапа зимнего сбора основное внимание мы будем уделять физической подготовке игроков. У них сейчас будет много беговой работы. В то время как в Словении команда сыграет спарринги с сильными соперниками. Благодаря этим матчам «Рух» сможет качественно подготовиться к возобновлению УПЛ.

В состав первой команды мы традиционно включили игроков из команды U-19 и «Руха-2». Также с нами тренируются игроки, находящиеся в клубе на просмотре. Пока не буду говорить кто останется, а кто покинет команду, ведь для этого мы должны пройти сборы, которое все покажут. Конечно, хочется усиления на каждую позицию, ведь они все важны. Богдан Слюбик поехал на сборы с киевским «Динамо», другие позиции тоже нуждаются в усилении.

Наша задача не изменилась – мы должны побеждать в каждом матче. Главное для нас развитие футболистов и команда будет работать ради этого по-прежнему, – заявил Пономарев.

Ранее сообщалось, что «Рух» и «Карпаты» не будут объединяться, а просто подпишут договор о сотрудничестве.