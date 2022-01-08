Эриксен может вернуться в Тоттенхэм

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не исключает возвращения в клуб Кристиана Эриксена:

«В последнее время я не общался с Кристианом. Здорово видеть, что он занимается на поле и работает с мячом.

Мы говорим об очень сильном футболисте. Но, что еще важнее, это прекрасный человек. То, что случилось летом, – это не очень хорошо. Это было плохо и для тех, кто работал с Эриксеном, и для тех, кто его знает.

В тот момент я испугался. Прекрасно видеть, что он готовится снова выйти на поле, это отличные новости. Думаю, для Кристиана дверь всегда открыта».

Напомним, Конте и Эриксен уже работали вместе в «Интере», который был вынужден расторгнуть контракт с хавбеком из-за запрета играть в Италии с кардиостимуляторами.

В «Интер» Эриксен перешел в январе 2020 года за 20 миллионов евро именно из «Тоттенхэма», за который выступал с 2013 года. Ранее хавбек заявил о своем желании выступить на ЧМ-2022.