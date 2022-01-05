Кристиан Эриксен намерен сыграть на ЧМ-2022

Известный датский футболист, экс-игрок «Интера» и «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен пока даже не думает о завершении карьеры.

Напомним, что во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца, после чего ему провели операцию по установке дефибриллятора. Футболист сообщил, что намерен сыграть на грядущем чемпионате мира.

«Я хочу и дальше играть. Нет причин этого не делать. С лета у меня больше не возникало никаких проблем, мое сердце проверяли неоднократно. Врачи сказали, что все в порядке.

Моя цель состоит в том. чтобы сыграть на чемпионате мира 2022 года. Я способен вернуться», - сказал Эриксен.

В данный момент Эриксен поддерживает форму в составе «Оденсе» в Дании. Ранее сообщалось, что у него есть предложения от клубов из Англии, Дании и Нидерландов.