Эриксен получил 5 предложений от клубов из Англии, Дании и Нидерландов

Вскоре хавбек должен продолжить карьеру

  • 31.12.2021 08:40
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Эриксен получил 5 предложений от клубов из Англии, Дании и Нидерландов
© ФК Интер. Кристиан Эриксен

Датский полузащитник Кристиан Эриксен готовится к своему возвращению в большой футбол.

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, датчанин получил 5 предложений от клубов из Дании, Нидерландов и Англии.

17 декабря «Интер» расторг контракт с Эриксеном из-за того, что по правилам Серии А не может играть с кардиовертером-дефибриллятором.

В июне 2021 года Эриксен перенес остановку сердца во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндии (0:1). После этого полузащитнику установили дефибриллятор. С тех пор он ни разу не появлялся на поле в официальных встречах.

Источник — твиттер Николо Скиры

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