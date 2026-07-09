Эриксен принял решение после жуткого инцидента в матче с Украиной

Немецкий «Вольфсбург» сообщил, что датский полузащитник Кристиан Эриксен вскоре начнёт индивидуальную реабилитационную программу после того, как полузащитник в товарищеском матче против Украины без постороннего контакта упал на газон, схватившись за грудь.

«Вольфсбург» регулярно поддерживает связь с Кристианом и врачами, которые его лечат. Мы желаем Кристиану всего наилучшего на пути реабилитации», — говорится в официальном заявлении клубной пресс-службы.

В сезоне 2025/26 Кристиан Эриксен провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.