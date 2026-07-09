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  4. Эриксен принял решение после жуткого инцидента в матче с Украиной
Германия
09 июля 2026, 16:39 |
701
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Эриксен принял решение после жуткого инцидента в матче с Украиной

Кристиан в скором времени начнет индивидуальную реабилитационную программу

09 июля 2026, 16:39 |
701
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Эриксен принял решение после жуткого инцидента в матче с Украиной
ФК Вольфсбург. Кристиан Эриксен
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Немецкий «Вольфсбург» сообщил, что датский полузащитник Кристиан Эриксен вскоре начнёт индивидуальную реабилитационную программу после того, как полузащитник в товарищеском матче против Украины без постороннего контакта упал на газон, схватившись за грудь.

«Вольфсбург» регулярно поддерживает связь с Кристианом и врачами, которые его лечат. Мы желаем Кристиану всего наилучшего на пути реабилитации», — говорится в официальном заявлении клубной пресс-службы.

В сезоне 2025/26 Кристиан Эриксен провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Вольфсбург
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Так яке рішення ухвалив? Піти посрати?
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