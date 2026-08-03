ФОТО. Хочет играть дальше. Эриксен вернулся в Вольфсбург после лечения
Датчанин посетил контрольный матч «волков»
34-летний датский полузащитник Кристиан Эриксен впервые прибыл в «Вольфсбург» после того, как потерял сознание на поле во время товарищеского матча против сборной Украины в составе национальной команды Дании.
Сообщается, что футболист навестил своих одноклубников во время контрольного матча. Пока его не допускают к тренировкам с командой, он продолжит реабилитацию в Дании. Это первое публичное появление Эриксена в его клубе после инцидента в матче с Украиной.
7 июня в Оденсе на 65-й минуте товарищеского матча между Данией и Украиной Эриксен внезапно схватился за грудь и упал на газон. Игру остановили, а затем отменили. Позже стало известно, что состояние футболиста внезапно ухудшилось, однако его жизнь спас дефибриллятор, имплантированный ему после первого коллапса на Евро-2020.
Впоследствии появилась информация, что Кристиан хочет продолжить карьеру, несмотря на проблемы со здоровьем. Его контракт с «Вольфсбургом» действует до июня 2027 года. В новом сезоне команда датчанина будет выступать во Второй Бундеслиге.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Christian Eriksen has officially returned to Wolfsburg after suffering a second on-field collapse with Denmark last month.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 3, 2026
The midfielder visited his teammates during a friendly and will continue his rehabilitation in Denmark. pic.twitter.com/xaxOv2QsAp
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