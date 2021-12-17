ОФИЦИАЛЬНО. Интер расторг контракт с Эриксеном

«Интер» официально сообщил о расторжении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Причиной такого решения являются проблемы датчанина с сердцем. Он пережил остановку сердца во время Евро-2020.
Теперь Эриксен может играть только с дефибриллятором. Итальянское законодательство запрещает играть в стране футболистам с кардиостимуляторами, поэтому Эриксен не мог продолжать карьеру в «Интере».
При этом Эриксен намерен продолжать карьеру. Скорее всего, его следующим клубом станет «Аякс» или «Оденсе», с которым он тренировался в последние несколько недель.
Эриксен выступал за «Интер» с января 2020 года. За миланский клуб он сыграл 60 матчей и забил 8 голов во всех турнирах, став чемпионом Италии сезона 2020/2021.
🖤💙 | CHRIS— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) December 17, 2021
PER SEMPRE NERAZZURRO. IN BOCCA AL LUPO, @ChrisEriksen8 !
I gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nel segno del nerazzurro. pic.twitter.com/sgJQPJtsfo
Источник — ФК Интер
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