ОФИЦИАЛЬНО. Интер расторг контракт с Эриксеном

«Интер» официально сообщил о расторжении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Причиной такого решения являются проблемы датчанина с сердцем. Он пережил остановку сердца во время Евро-2020.

Теперь Эриксен может играть только с дефибриллятором. Итальянское законодательство запрещает играть в стране футболистам с кардиостимуляторами, поэтому Эриксен не мог продолжать карьеру в «Интере».

При этом Эриксен намерен продолжать карьеру. Скорее всего, его следующим клубом станет «Аякс» или «Оденсе», с которым он тренировался в последние несколько недель.

Эриксен выступал за «Интер» с января 2020 года. За миланский клуб он сыграл 60 матчей и забил 8 голов во всех турнирах, став чемпионом Италии сезона 2020/2021.