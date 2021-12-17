ОФИЦИАЛЬНО. Интер расторг контракт с Эриксеном

Хавбек намерен продолжать карьеру

  • 17.12.2021 16:21
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Интер расторг контракт с Эриксеном
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

«Интер» официально сообщил о расторжении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Причиной такого решения являются проблемы датчанина с сердцем. Он пережил остановку сердца во время Евро-2020.

Теперь Эриксен может играть только с дефибриллятором. Итальянское законодательство запрещает играть в стране футболистам с кардиостимуляторами, поэтому Эриксен не мог продолжать карьеру в «Интере».

При этом Эриксен намерен продолжать карьеру. Скорее всего, его следующим клубом станет «Аякс» или «Оденсе», с которым он тренировался в последние несколько недель.

Эриксен выступал за «Интер» с января 2020 года. За миланский клуб он сыграл 60 матчей и забил 8 голов во всех турнирах, став чемпионом Италии сезона 2020/2021.

Источник — ФК Интер

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 17.12.2021 16:28
    0
    Сколько он стоил Интеру ? они потеряли кучу миллионов долларов на нем ппц .
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