С дефибриллятором играть нельзя. Интер согласился отпустить Эриксена

Миланский «Интер» в ближайшее время официально расторгнет контракт с 29-летним датским полузащитником Кристианом Эриксеном.
После сердечного приступа, который случился у футболиста в поединке Евро-2020 против Финляндии, ему был установлен дефибриллятор, с котором запрещено играть в Серии А.
«Интер» и Кристиан Эриксен решили расторгнуть текущий контракт по взаимному согласию, поскольку ему официально не разрешено играть в Серии А с дефибриллятором.
Скоро последует официальное объявление — тогда Эриксен сможет свободно рассматривать предложения из других стран», — написал известный журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что Эриксен может продолжить карьеру в «Аяксе».
Inter and Christian Eriksen have decided to terminate the current contract by mutual agreement, as he’s officially not allowed to play in Serie A with defibrillator. 🇩🇰 #Eriksen— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2021
Official announcement soon - then Eriksen will be free to consider proposals from other countries. pic.twitter.com/tWRL5oVAKC
Источник — Twitter
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