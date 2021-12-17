С дефибриллятором играть нельзя. Интер согласился отпустить Эриксена

В ближайшее время миланский клуб официально расторгнет контракт с датским полузащитником

  • 17.12.2021 12:36
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С дефибриллятором играть нельзя. Интер согласился отпустить Эриксена
© Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский «Интер» в ближайшее время официально расторгнет контракт с 29-летним датским полузащитником Кристианом Эриксеном.

После сердечного приступа, который случился у футболиста в поединке Евро-2020 против Финляндии, ему был установлен дефибриллятор, с котором запрещено играть в Серии А.

«Интер» и Кристиан Эриксен решили расторгнуть текущий контракт по взаимному согласию, поскольку ему официально не разрешено играть в Серии А с дефибриллятором.

Скоро последует официальное объявление — тогда Эриксен сможет свободно рассматривать предложения из других стран», — написал известный журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Эриксен может продолжить карьеру в «Аяксе».

Источник — Twitter

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