Эриксен вскоре может перейти в Аякс

Полузащитник сборной Дании и «Интера» Кристиан Эриксен в ближайшие месяцы должен вернуться на поле.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 29-летний футболист может перебраться в «Аякс», за который он играл ранее.

Напомним, Эриксен не играет в футбол после того, как перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией. Игроку поставили дефибрилятор и он прошел длительный курс восстановления. Однако по правилам итальянских лиг, футболист не может играть с дефибрилятором сердца.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов выслушать предложения от клубов из стран, где Эриксену разрешат выходить на поле.