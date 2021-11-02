Эриксен вскоре может перейти в Аякс

Полузащитник сборной Дании и «Интера» Кристиан Эриксен в ближайшие месяцы должен вернуться на поле.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, 29-летний футболист может перебраться в «Аякс», за который он играл ранее.
Напомним, Эриксен не играет в футбол после того, как перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией. Игроку поставили дефибрилятор и он прошел длительный курс восстановления. Однако по правилам итальянских лиг, футболист не может играть с дефибрилятором сердца.
Ранее сообщалось, что «Интер» готов выслушать предложения от клубов из стран, где Эриксену разрешат выходить на поле.
Источник — твиттер Николо Скиры
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