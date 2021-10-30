Агент Эриксена: «Уход из Интера? Это вопрос цены»

Агент Кристиана Эриксена Мартин Шутс оценил вероятность ухода своего клиента из «Интера»:

«У любого футболиста есть цена. У Кристиана есть контракт с «Интером», так что у него технически тоже есть цена. Все это — вопрос цены, это имеет не очень большое отношение к самому Кристиану.

У Эриксена всё в порядке, он много времени проводит с семьёй. Он в хорошей форме. Если появятся какие-то новости по поводу его будущего, мы об этом сообщим».

Ранее «Интер» выступил с заявлением, в котором выразил готовность продать Эриксена из-за того, что он, скорее всего, не получит разрешение играть в Италии с кардиостимулятором.