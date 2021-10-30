Агент Эриксена: «Уход из Интера? Это вопрос цены»

Мартин Шутс – о будущем Кристиана Эриксена

  • 30.10.2021 20:43
  • 647 просмотров
  • 0 комментариев
Агент Эриксена: «Уход из Интера? Это вопрос цены»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Агент Кристиана Эриксена Мартин Шутс оценил вероятность ухода своего клиента из «Интера»:

«У любого футболиста есть цена. У Кристиана есть контракт с «Интером», так что у него технически тоже есть цена. Все это — вопрос цены, это имеет не очень большое отношение к самому Кристиану.

У Эриксена всё в порядке, он много времени проводит с семьёй. Он в хорошей форме. Если появятся какие-то новости по поводу его будущего, мы об этом сообщим».

Ранее «Интер» выступил с заявлением, в котором выразил готовность продать Эриксена из-за того, что он, скорее всего, не получит разрешение играть в Италии с кардиостимулятором.

Источник — Goal.com

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности