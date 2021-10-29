Интер готов продать Эриксена, поскольку он не сможет выступать в Серии А

По правилам итальянских лиг футболист не может играть с дефибрилятором сердца

  • 29.10.2021 00:31
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Интер готов продать Эриксена, поскольку он не сможет выступать в Серии А
© ФК Интер. Кристиан Эриксен

Датский полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может покинуть клуб. 29-летний игрок перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией. Игроку поставили дефибрилятор и он прошел длительный курс восстановления. Однако по правилам итальянских лиг, футболист не может играть с дефибрилятором сердца.

«Интер» готов отпустить игрока в другой клуб, который выступает в лиге без ограничений по дефибрилятору. Отметим, что контракт датчанина с «Интером» действует до лета 2024 года.

Кристиан Эриксен: как у него дела сейчас, и что с перспективами

Источник — Football-Italia

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