Кристиан Эриксен: как у него дела сейчас, и что с перспективами

12 июня весь футбольный мир пережил настоящий шок. В концовке первого тайма матча первого тура группового этапа финальной части Евро-2020 между Данией и Финляндией на поле произошло нечто ужасное. По крайней мере, именно так все выглядело поначалу, когда хавбек датчан Кристиан Эриксен, пытаясь принять мяч от партнера, просто рухнул на газон в бессознательном состоянии. Далее зрители увидели круг из игроков сборной Дании, которые своими телами закрывали от пронырливых фотографов и зевак получавшего первую медицинскую помощь Эриксена. Многие из них плакали, другие неумело пытались скрыть чувство страха за жизнь партнера…

Впоследствии врач сборной Дании Мортен Боэсен заявил, что Эриксен действительно пережил клиническую смерть прямо на поле, но медицинской бригаде удалось «завести» сердце Кристиана при помощи специального оборудования. «Мы провели первоочередную реанимацию прямо на поле, и нам это удалось. Насколько мы были близки к тому, чтобы потерять Эриксена? Не знаю, но мы вернули его к жизни после одной дефибрилляции, поэтому достаточно быстро», - сказал медицинский работник.

После этого Дания доиграла в тот же день матч против финнов, хотя и не могла думать о футболе. Команда Каспера Хьюлманда сенсационно проиграла тот поединок (0:1), но в будущем смогла преодолеть ожидания скептиков и добралась до полуфинала Евро-2020. Важно, что практически каждый раз Хьюлманд и его подопечные, двигаясь дальше по турнирной сетке, вспоминали об Эриксене. Коуч и футболисты не уставали подчеркивать, что Кристиан должен был быть с ними все это время, а потому до конца они бьются не только за родину и болельщиков, но и за своего партнера, которому, к счастью, удалось выжить.

В больнице Эриксен провел чуть менее недели. Ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который будет стимулировать сердце и исправлять опасную для жизни аритмию. За несколько дней до выписки Кристиан в своем аккаунте опубликовал обращение ко всем людям, оказавшим ему поддержку в непростой ситуации.

«Всем привет! Большое спасибо за ваши добрые и милые сообщения, которые приходили со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, хотя впереди у меня еще обследование в больнице, но чувствую я себя хорошо. Теперь буду поддерживать сборную Дании в следующих матчах. Играйте за Данию! Ваш Кристиан Эриксен», - гласит надпись в Instagram футболиста.

В начале июля появилась новая информация о Кристиане Эриксене. Стало известно, что он продолжает восстанавливаться в родной Дании. В частности, звездный хавбек попал на фото вместе с юным поклонником его таланта. Снимок, судя по геолокации, был сделан на известном датском пляже Тисвилделейе.

После этого несколько недель в СМИ не просачивалось никакой новой информации, относительно самочувствия Кристиана Эриксена, но в конце минувшего месяца стало известно, что датский хавбек планирует вскоре вернуться в расположение миланского «Интера». Там ему должны провести дополнительные медицинские тесты, после которых, как ожидается, будет ясно, какое будущее ждет Эриксена.

Позднее стало известно, что медицинские тестирования не дадут мгновенного результата. По информации Sky Sport Italia, на них потребуется около полугода, а потому до февраля 2022-го ждать появления Эриксена в футболке «Интера» не стоит. В течение этого периода врачам предстоит определиться, с чем были связаны проблемы с сердцем у Кристиана, и если они оказались результатом временного воспаления, то лишь в этом случае можно будет говорить про удаление дефибриллятора. Сам Эриксен недавно заявил, что с ним все в порядке и через четыре-пять месяцев он снова будет играть.

Но играть с дефибриллятором Эриксену в Италии не разрешат. В тамошней Серии А на этот счет действует жесткий медицинский протокол, по условиям которого категорически запрещено пребывать на поле футболистам с кардиостимуляторами. Во многом из-за этого, как считают эксперты, «Интер» подписал турецкого хавбека Хакана Чалханоглу, прибытие которого в стан «нерадзурри» фактически означает, что Эриксен в сезоне-2021/22 миланской команде вряд ли поможет.

В то же время, важно понимать, что отнюдь не во всех футбольных чемпионатах действуют такие же правила медицинского протокола, как в итальянской Серии А. Скажем, в нидерландской Эредивизи подобных ограничений не существует. Более того, защитник «Аякса» и сборной Нидерландов Дейли Блинд ныне выходит на поле, имея установленный подкожный кардиовертер-дефибриллятор, аналогичный тому, который ныне был интегрирован в организм Эриксена.

Также стоит отмечать, что несколько дней назад в авторитетной британской газете The Times появился материал, в котором утверждается, что спортсмены «почти всегда» могут вернуться на прежний уровень физических нагрузок после аналогичных случаев с сердечными проблемами, которые пережил Эриксен. Авторы материала ссылаются на исследования ученых, выяснивших, что не у всех людей вовремя можно обнаружить генетические заболевания, способные привести к проблемам с сердцем, вызывающим его остановку. Однако дальнейший прогноз для таких пациентов благоприятный, и они даже смогут постепенно вернуться на прежний уровень спортивной формы.

Как бы там ни было, но в Италии Кристиана Эриксена в ближайшие полгода мы на поле не увидим точно. Возможно, «Интер» отправит хавбека в аренду в клуб из страны, где датчанину не будет противопоказано играть в футбол, но в этом случае очевидно одно – риски будут переложены на самого игрока. Захочет ли Эриксен вновь ощутить футбольный адреналин на поле? Это вопрос, ответ на который мы, конечно же, когда-то узнаем, но далеко не факт, что в самом ближайшем будущем.

Недавно партнер Эриксена по сборной Дании и форвард «Барселоны» Мартин Брейтуэйт, вспоминая ситуацию вокруг Кристиана в матче против Финляндии, честно признался, что ему было очень непросто. «Я пережил одну из самых ужасных ситуаций в своей жизни. То, что было самым важным спортивным событием в истории Дании, превратилось в настоящий кошмар. То, что произошло тем вечером, для многих стало шоком. Был момент, когда я посмотрел на Эриксена, и понял, что его больше нет с нами. Когда вы видите тело мертвого человека, то понимаете это сразу. Вы осознаете это. И это то, что я видел тем вечером», - признался Брейтуэйт.

Учитывая это, далеко не факт, что родные и близкие Эриксена позволят тому вернуться в футбол, как бы не хотел этого сам Кристиан. Для них куда важнее иметь в семье сына, мужа и отца, чем футболиста, каждый выход на поле которого будет вызывать стресс и переживания. Когда-то легендарный Арриго Сакки сказал: «Футбол – самое важное дело из всех неважных дел». Он был прав, особенно, если учесть, что жизнь – это самое дорогое, что есть у каждого человека.