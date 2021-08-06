Будет играть. Эриксен рассказал, когда вернется на поле

Несколько дней назад Кристиан Эриксен вернулся на тренировочную базу «Интера» и прошел медосмотр. Теперь же хавбек сообщил итальянским СМИ, что намерен продолжать карьеру:

«Через четыре-пять месяцев я снова начну играть. Со мной все в порядке».

Напомним, Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией.