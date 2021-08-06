Будет играть. Эриксен рассказал, когда вернется на поле

Хавбек «Интера» не намерен завершать карьеру

  • 06.08.2021 14:28
  • 1284 просмотра
  • 1 комментарий
Будет играть. Эриксен рассказал, когда вернется на поле
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Несколько дней назад Кристиан Эриксен вернулся на тренировочную базу «Интера» и прошел медосмотр.  Теперь же хавбек сообщил итальянским СМИ, что намерен продолжать карьеру:

«Через четыре-пять месяцев я снова начну играть. Со мной все в порядке».

Напомним, Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией.

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Источник — Corriere dello Sport

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Paha_Dnipro
    online
      Paha_Dnipro, 06.08.2021 14:29
    +2
    Сильно!
    Удачи тебе!)
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