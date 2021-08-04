ВИДЕО. Эриксен вернулся на тренировочную базу Интера

Сегодня Кристиан Эриксен прибыл на тренировочную базу «Интера» и впервые встретился с партнерами по команде после остановки сердца во время матча с Финляндией на Евро-2020:
В ближайшие дни Эриксен пройдет углубленное медобследование, после которого станет известно, можно ли ему снять кардиостимулятор – с ним хавбек не получит разрешение на выступления в Италии.
Сам Эриксен настроен продолжить карьеру. В любом случае, после прохождения медосмотра и решения по поводу кардиостимулятора, ему предстоит длительное восстановление, которое займет не менее 6 месяцев. Проходить реабилитацию Эриксен будет в Копенгагене.
Источник — ФК Интер
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