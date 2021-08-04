ВИДЕО. Эриксен вернулся на тренировочную базу Интера

Продолжение карьеры датчанина по-прежнему под вопросом

  • 04.08.2021 18:19
  • 1136 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Эриксен вернулся на тренировочную базу Интера
© ФК Интер. Кристиан Эриксен

Сегодня Кристиан Эриксен прибыл на тренировочную базу «Интера» и впервые встретился с партнерами по команде после остановки сердца во время матча с Финляндией на Евро-2020:

В ближайшие дни Эриксен пройдет углубленное медобследование, после которого станет известно, можно ли ему снять кардиостимулятор – с ним хавбек не получит разрешение на выступления в Италии.

Сам Эриксен настроен продолжить карьеру. В любом случае, после прохождения медосмотра и решения по поводу кардиостимулятора, ему предстоит длительное восстановление, которое займет не менее 6 месяцев. Проходить реабилитацию Эриксен будет в Копенгагене.

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Источник — ФК Интер

(4 голоса)

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Комментарии
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    rasta13
      rasta13, 04.08.2021 19:09
    0
    ~ Viacheslav ~, 04.08.2021 18:43
    Ему нужно заканчивать с футболом после того что случилось. Нельзя рисковать. Жизнь важнее!
    Так бы так но он сам решит что для него лучше.
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    ~ Viacheslav ~
      ~ Viacheslav ~, 04.08.2021 18:43
    0
    Ему нужно заканчивать с футболом после того что случилось. Нельзя рисковать. Жизнь важнее!
    Ссылка
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