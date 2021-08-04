ВИДЕО. Эриксен вернулся на тренировочную базу Интера

Сегодня Кристиан Эриксен прибыл на тренировочную базу «Интера» и впервые встретился с партнерами по команде после остановки сердца во время матча с Финляндией на Евро-2020:

В ближайшие дни Эриксен пройдет углубленное медобследование, после которого станет известно, можно ли ему снять кардиостимулятор – с ним хавбек не получит разрешение на выступления в Италии.

Сам Эриксен настроен продолжить карьеру. В любом случае, после прохождения медосмотра и решения по поводу кардиостимулятора, ему предстоит длительное восстановление, которое займет не менее 6 месяцев. Проходить реабилитацию Эриксен будет в Копенгагене.