Замена Эриксену. Интер подписал лидера Милана Чалханоглу

Турецкий хавбек продолжит карьеру в другом миланском клубе

  • 21.06.2021 20:50
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Замена Эриксену. Интер подписал лидера Милана Чалханоглу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

Миланский «Интер» на правах свободного агента подпишет полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Соглашение рассчитано на три года – до лета 2024 года. Зарплата Чалханоглу составит 5 миллионов евро в год плюс бонусы – на 1 миллион больше, чем ему предлагал «Милан».

Сам Чалханоглу уже подтвердил свой переход в «Интер»:

«Я достиг договорённости с «Интером», это правда. Завтра полечу в Милан, а затем подпишу контракт».

Чалханоглу выступал за «Милан» с 2017 года. В прошлом сезоне на счету 27-летнего хавбека 9 голов и 12 ассистов в 43 матчах за «Милан» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

Чалханоглу в «Интере» станет заменой Кристиану Эриксену, который пережил остановку сердца в матче Евро-2020 против Финляндии. Продолжение карьеры 29-летнего датчанина под большим вопросом, его шансы играть в Италии еще ниже из-за очень жесткого медицинского протокола в стране.

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Источник — Twitter

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