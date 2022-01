ВИДЕО. Пресс-конференция Джоковичей закончилась после неудобного вопроса

Пресс-конференция семьи Новака Джоковича внезапно закончилась после того, как брата Новака спросили о положительном тесте на COVID, который серб получил 16 декабря.



Джордже Джокович ответил, что его брат знал о положительном результате теста, что подтверждают все документы.



После этого последовал вопрос, почему в таком случае Новак 17 декабря вручал награды лучшим молодым игрокам Сербии. Джордже не стал отвечать на этот вопрос и завершил общение с прессой.

Ранее 10 января сербский теннисист выиграл апелляцию по делу о депортации.

Пятого января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.

The Djokovic family news conference finished abruptly after Novak's brother was questioned about the postive COVID test Novak got on December 16th, which was revealed in court. 👇 pic.twitter.com/wLdkqXbeg1