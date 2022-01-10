ВИДЕО. Пресс-конференция Джоковичей закончилась после неудобного вопроса

Пресс-конференция семьи Новака Джоковича внезапно закончилась после того, как брата Новака спросили о положительном тесте на COVID, который серб получил 16 декабря.



Джордже Джокович ответил, что его брат знал о положительном результате теста, что подтверждают все документы.



После этого последовал вопрос, почему в таком случае Новак 17 декабря вручал награды лучшим молодым игрокам Сербии. Джордже не стал отвечать на этот вопрос и завершил общение с прессой.

Ранее 10 января сербский теннисист выиграл апелляцию по делу о депортации.

Пятого января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.