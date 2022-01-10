ВИДЕО. Пресс-конференция Джоковичей закончилась после неудобного вопроса

У этой истории точно будет продолжение

  • 10.01.2022 16:27
  • 1070 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Пресс-конференция Джоковичей закончилась после неудобного вопроса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Пресс-конференция семьи Новака Джоковича внезапно закончилась после того, как брата Новака спросили о положительном тесте на COVID, который серб получил 16 декабря.
 
Джордже Джокович ответил, что его брат знал о положительном результате теста, что подтверждают все документы.
 
После этого последовал вопрос, почему в таком случае Новак 17 декабря вручал награды лучшим молодым игрокам Сербии. Джордже не стал отвечать на этот вопрос и завершил общение с прессой.

Ранее 10 января сербский теннисист выиграл апелляцию по делу о депортации.

Пятого января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.

Источник — Sky Sports

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    udman1111
    udman1111, 10.01.2022 16:47
    +4
    сергей богданов, 10.01.2022 16:41
    Да как раз таки наоборот Джокович и доказывает что правительство не боги и люди не рабы, но вы видимо вообще не в курсе темы
    А ещё вместе с вакциной чипы вживляют проклятые америкосы. Правда же?
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    Muskrat2
    online
    Muskrat2, 10.01.2022 16:35
    +1
    Потому что Джокович бог, а остальные рабы (в его глазах).
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    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 10.01.2022 16:55
    -1
    Джоке детей и всех кто там был не жалко бл. Да будь ты хоть 100 раненым в жопу антивакцинатором, но зная что заболел идти к людям а тем более к детям ,как ни в чем не бывало грамоты раздавать и селфиться- это верх цинизма и pohyizma. Выслать его nah.
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    сергей богданов
    сергей богданов, 10.01.2022 16:41
    -3
    Muskrat2, 10.01.2022 16:35
    Потому что Джокович бог, а остальные рабы (в его глазах).
    Да как раз таки наоборот Джокович и доказывает что правительство не боги и люди не рабы, но вы видимо вообще не в курсе темы
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