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  4. Реал уже определился с заменой Анчелотти. Это европейский чемпион
Испания
03 января 2025, 13:27 |
576
0

Реал уже определился с заменой Анчелотти. Это европейский чемпион

Хаби Алонсо покинет «Байер» по итогам сезона

03 января 2025, 13:27 |
576
0
Реал уже определился с заменой Анчелотти. Это европейский чемпион
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Итальянский главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти потеряет свою должность по итогам сезона 2024/25, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, во главе королевского клуба опытного специалиста в новой кампании заменит коуч леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков в 18 матчах. В Лиге чемпионов клуб идет 20-м, набрав 9 зачетных баллов в 6 поединках.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес склоняется к тому, чтобы оставить Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала».

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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