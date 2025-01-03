Реал уже определился с заменой Анчелотти. Это европейский чемпион
Хаби Алонсо покинет «Байер» по итогам сезона
Итальянский главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти потеряет свою должность по итогам сезона 2024/25, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, во главе королевского клуба опытного специалиста в новой кампании заменит коуч леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.
В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков в 18 матчах. В Лиге чемпионов клуб идет 20-м, набрав 9 зачетных баллов в 6 поединках.
Ранее сообщалось, что Флорентино Перес склоняется к тому, чтобы оставить Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала».
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