Вместо лидера. В клубе УПЛ нашли замену звездному легионеру
ЛНЗ интересуется Мазиром Сула
Французский вингер болгарского «Черно Море» Мазир Сула может стать игроком черкасского ЛНЗ, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, 26-летнего футболиста рассматривают как один из вариантов замены Мухаррему Яшари, который в ближайшее время может покинуть украинский клуб.
Мазир не является единственным игроком в шорт-листе черкасского клуба: как сообщалось ранее, там также находится Альбин Красничи.
В текущем сезоне Мазир Сула провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи. Контракт с болгарским клубом действует до лета 2025 года.
Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ интересуется экс-игроком «Динамо».
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