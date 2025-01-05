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Украина. Премьер лига
05 января 2025, 12:36 | Обновлено 05 января 2025, 12:38
703
0

Вместо лидера. В клубе УПЛ нашли замену звездному легионеру

ЛНЗ интересуется Мазиром Сула

05 января 2025, 12:36 | Обновлено 05 января 2025, 12:38
703
0
Вместо лидера. В клубе УПЛ нашли замену звездному легионеру
ФК Гавр. Мазир Сула

Французский вингер болгарского «Черно Море» Мазир Сула может стать игроком черкасского ЛНЗ, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 26-летнего футболиста рассматривают как один из вариантов замены Мухаррему Яшари, который в ближайшее время может покинуть украинский клуб.

Мазир не является единственным игроком в шорт-листе черкасского клуба: как сообщалось ранее, там также находится Альбин Красничи.

В текущем сезоне Мазир Сула провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи. Контракт с болгарским клубом действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ интересуется экс-игроком «Динамо».

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Данііл Киріяка Источник: Telegram
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